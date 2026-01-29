HOYSuscripcion LR Focus

Libertex inicia un rebranding a LBX en Colombia como parte de su estrategia de cambio de marca

Libertex inicia su rebranding a LBX en Colombia, marcando un paso significativo en su expansión en América Latina, respaldado por 28 años de experiencia en trading online.

LBX, operado por MAEX Limited, garantiza un entorno de trading seguro. Fuente: Difusión.
LBX, operado por MAEX Limited, garantiza un entorno de trading seguro. Fuente: Difusión.

Libertex elige Colombia para arrancar su rebranding a LBX, como parte de una estrategia regional de expansión en América Latina. Operado por MAEX Limited, LBX es un nuevo e innovador bróker en línea del Libertex Group, que aporta los mismos estándares de confianza derivados de sus más de 28 años de experiencia en el trading en esta nueva marca, diseñada para la próxima era del trading en línea.

Esta transición se apoya en una sólida base regulatoria: MAEX Limited está registrada en la República de Mauricio con licencia nº С118023400 de la FSC (Comisión de Servicios Financieros de Mauricio), y mantiene en Colombia una Oficina de Representación autorizada y aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la Resolución nº 1499 de 2025. Este paso refuerza el compromiso a largo plazo de Libertex Group con el país latinoamericano y fortalece su presencia en la región a través de un entorno de trading seguro y transparente, respaldado por robustos mecanismos de gobernanza y protección de los inversores.

En las próximas semanas, los clientes colombianos de Libertex recibirán un correo electrónico con instrucciones claras sobre el proceso de migración a LBX y las ventajas que podrán activar de inmediato. Entre ellas destacan el acceso a nuevas aplicaciones de trading desarrolladas por LBX, una amplia gama de oportunidades de trading con CFD, señales de trading y docenas de indicadores y herramientas integradas pensados para ayudar a los traders a tomar decisiones de manera eficiente; todo ello, diseñado para traders avanzados y principiantes por igual. Los clientes también se beneficiarán de precios competitivos, spreads ajustados, apalancamiento de hasta 1:1000, depósitos sin comisiones y retiros instantáneos a través de diversos métodos que incluyen tarjetas bancarias, Skrill, Neteller y transferencias bancarias locales, además de soporte en español.

La transición está diseñada para ser lo más fluida posible y se completará antes del 1 de julio, garantizando así la continuidad del servicio de alta calidad que los traders colombianos ya conocen, ahora reforzado con nuevas funcionalidades e innovación bajo la marca LBX. Los clientes pueden encontrar más información en el sitio web de Libertex, donde se ha añadido una completa sección de preguntas frecuentes, para que puedan estar al día en todo momento y prepararse para sacar todo el partido a la nueva experiencia LBX.

Acerca de Libertex Group

Fundada en 1997, Libertex Group es referente global en el sector fintech con más de 28 años de experiencia en los mercados financieros.

A lo largo de los años, sus premiadas marcas de trading, Libertex y LBX, han acercado los mercados financieros a millones de personas, que ahora ya pueden invertir en acciones u operar con CFD sobre una amplia gama de activos como materias primas, forex, ETF y muchos otros.

Impulsado por su pasión por la innovación, Libertex Group sigue trabajando para desarrollar soluciones fintech de vanguardia para quienes quieren ir más allá y sacar más partido a la vida.

Acerca de LBX

LBX es un bróker en línea de vanguardia que ofrece una experiencia de trading segura y transparente, con múltiples licencias regulatorias.

Reconocido por Global Forex (2025) como "Mejor bróker de CFD en LATAM" y por World Finance (2025) con el "Mejor programa IB", LBX permite a los traders desenvolverse con seguridad y decisión para aprovechar todas las oportunidades que brindan los mercados. Como patrocinador oficial de trading en línea del equipo Audi Revolut F1, LBX fusiona dos mundos, la Fórmula 1 y el trading, donde la precisión, la velocidad y la innovación marcan la diferencia.

LBX está operado por MAEX LIMITED, y forma parte del Libertex Group, que desde 1997 conecta a millones de traders con los mercados financieros mundiales.

[PUBLIRREPORTAJE]

