Intercambio Vial Santa Rosa: del papel a la ejecución en tiempo récord

Durante años tener accesos de calidad para ingresar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido uno de los pendientes más grandes de la infraestructura peruana. Así, se iban desarrollando dos realidades paralelas, por un lado, el aeropuerto iba creciendo en capacidad e infraestructura, por el otro, sus accesos continuaban siendo una obra pendiente.

Hoy, ese escenario ha cambiado. Lo que se conoció durante mucho tiempo como Puente Santa Rosa ha evolucionado hacia una obra completa y compleja: el Intercambio Vial Santa Rosa, una infraestructura estratégica que beneficiará a más de 35 millones de pasajeros del aeropuerto y ciudadanos del Callao y que ha sido impulsada en tiempo récord, tras casi una década de estancamientos.

En agosto del 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargó la gestión del proyecto a PMO Vías, Oficina de Asistencia Técnica al servicio del Estado peruano, creada tras la firma del convenio gobierno a gobierno entre Perú y Francia. De este modo, luego de casi 10 años desde la declaratoria de viabilidad del Puente Santa Rosa (2017), la incorporación de PMO Vías en la gestión del proyecto marcó el punto de inflexión que permitió el desarrollo de la ingeniería y activar los primeros procesos licitatorios.

Habiendo transcurrido solo 4 meses de gestión, en enero del 2025 se realizó el Roadshow de Manifestación de Interés al cual se presentaron 123 empresas, que confiaron no solo en el proyecto, sino también en los precedentes y expertise de la PMO francesa, que también tiene a cargo la gestión de la Vía Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera Central.

Hoy, 16 meses desde asumida la gestión, el Intercambio Vial Santa Rosa ya cuenta con contratos firmados para la Supervisión (Ingeniero FIDIC) a cargo de Consorcio AIRTIFICIAL – APPLUS – MAB, así como para el diseño y construcción a cargo de contratista Consorcio Puente Chalaco.

No es solo un puente

El proyecto pasó de ser un cruce sobre el río Rímac para convertirse en un Intercambio Vial, que articula flujos vehiculares, peatonales, transporte público, carga pesada y movilidad sostenible. “Cuando recibimos la obra en el 2024, nos encontramos con un proyecto que debía ser analizado y actualizado a la nueva demanda, para que pudiera garantizar el tránsito fluido hacia el aeropuerto y hacia el puerto del Callao. Por ello, incorporamos varios criterios, tránsito peatonal, de ciclistas, etc., hasta lograr que el proyecto cumpla con los niveles de servicio necesarios para brindar confort y optimizar el tránsito a los distritos de Lima y Callao”, indicó Mariana De Los Ríos, gerente adjunta del Intercambio Vial Santa Rosa.

Este proyecto, gestionado por PMO Vías, ha evolucionado desde el Puente Santa Rosa, prometiendo un tránsito fluido y sostenible. Fuente: Difusión.

El Intercambio Vial Santa Rosa es el engranaje de una obra mayor

Este proyecto no es una iniciativa aislada. Es el ‘Componente 2’ de la Vía Expresa Santa Rosa (Componente 1), viaducto de casi 4 km que conectará en solo 5 minutos la Costa Verde con el nuevo aeropuerto.

La Vía Expresa Santa Rosa es un proyecto 2 en 1 que renovará la Av. Santa Rosa, transformándola en un boulevard urbano que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de La Perla, Bellavista y Callao. Además, esta nueva conexión estratégica entre la Costa Verde y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contribuirá a posicionar a Lima como un hub turístico, fortaleciendo su competitividad y atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Ambos componentes, Vía Expresa e Intercambio Vial Santa Rosa, son complementarios y forman parte de un proyecto macro, que tiene como objetivo garantizar una movilidad verdaderamente multimodal para Lima y Callao.

Video 3D

La Vía Expresa Santa Rosa ha iniciado la fase de obras previas a la construcción. Al momento, se han reubicado las interferencias de 16 empresas de servicios de luz, cable, gas e internet y, actualmente, se continúa con la reubicación y renovación de más de 15 km redes de agua y alcantarillado de Sedapal para liberar la zona en la que se construirá la vía expresa.El siguiente gran hito será el inicio de la construcción del viaducto, previsto para el primer semestre de este año.

La construcción de la Vía Expresa Santa Rosa comenzará en el primer semestre del 2025. Fuente: Difusión.

Más que infraestructura aislada, es trabajo integrado y articulado

En un país donde muchas obras quedan paralizadas y registran pérdidas económicas superiores a S/ 42 millones, según el último informe de COMEX Perú, el Intercambio Vial y la Vía Expresa Santa Rosa empiezan a consolidarse como un referente de gestión eficiente.

Estos proyectos evidencian que la ejecución de obras públicas no depende únicamente del presupuesto disponible o de la calidad de los estudios técnicos, sino también de modelos de gestión capaces de sostenerlas en coyunturas complejas. Un ejemplo representativo es el Intercambio Vial Santa Rosa, que tras casi 10 años de espera y varios procesos licitatorios fallidos, hoy avanza de manera sostenida gracias a la asistencia técnica de PMO Vías, que en corto tiempo implementó una Ingeniería de Valor y condujo dos procesos licitatorios exitosos: la contratación del Ingeniero FIDIC (Supervisión) y del Contratista de Diseño y Construcción, hitos fundamentales para asegurar que el proyecto sea una realidad.

En ese contexto, el rol de las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) resulta clave para asegurar la continuidad técnica de las obras y sostenerlas más allá del contexto país, posicionándose no solo como un apoyo operativo, sino como un aliado estratégico del Estado para cerrar las brechas de infraestructura y recuperar la confianza de los peruanos frente a la ejecución de las obras que necesitan y que llevan esperando por años.

