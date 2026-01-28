Perú Rejects: ¡la nueva esperanza de los deportes electrónicos para Perú y toda Sudamérica!

¿Cómo es que un proyecto de aficionados del exjugador profesional David "Parker" Nicho Flores se ha convertido en un equipo tan impresionante? El departamento de esports de 1xBet no podía ignorar esta brillante historia de éxito y preparó una breve descripción general de la nueva esperanza de Sudamérica: Peru Rejects.

Perú Rejects lista: ¡Parker y Scofield siguen en el equipo!

Tras dejar HEROIC y pasar solo dos meses en Team Secret, muchos pensaron que uno de los mejores jugadores de Dota de Perú, David "Parker" Nicho Flores, estaba cansado de los deportes electrónicos profesionales. Pero en lugar de retirarse y centrarse por completo en el streaming, el talentoso carry, solo por diversión, reunió a un grupo de compañeros jugadores locos a los que les encanta fastidiar a sus oponentes en partidas públicas.

Para la posición central, incorporó a Gonzalo "DarkMago" Herrera, Frank "Frank" Ayala pasó a ser offlaner, Elvis "Scofield" Peña juega como apoyo y Yelsthin "Elmisho" Hurtado juega en la posición cinco. La plantilla está entrenada por Juan "Vintage" Angulo, que ha jugado en tres Majors y dos Campeonatos Mundiales. Todos los jugadores de Perú Rejects se conocen de concursos locales, y algunos incluso han jugado juntos. Gracias al dúo Parker y Scofield, HEROIC ganó la prestigiosa PGL Wallachia Season 2.

Lo que llama la atención de inmediato es la alineación totalmente peruana de Perú Rejects. Esto es algo único en el Dota 2 moderno, donde los equipos suelen centrarse en alineaciones internacionales, mezclando jugadores de diferentes países. Por ejemplo, en el último Campeonato Mundial, The International 2025, solo una de las 16 alineaciones estaba compuesta íntegramente por atletas del mismo país. Por eso, un equipo totalmente peruano entusiasma a los aficionados de Perú, ¡es un motivo especial de orgullo y una razón de peso para apoyar a su selección nacional!

DreamLeague Temporada 28 y ESL One Birmingham 2026: ¡participación garantizada!

Cada año se celebran algo más de diez competiciones importantes, entre las que se incluyen la DreamLeague y la ESL One, por lo que participar en ellas supone un gran logro para cualquier equipo, especialmente para una escuadra joven como Perú Rejects. Y con un premio total de $1 000 000 , es una gran motivación para poner a prueba sus habilidades, ¿no crees?

Tras ganar la CCT Season 2: South America Series 1, el equipo llamó la atención y fue invitado a la DreamLeague Season 28: South America Closed Qualifier. En la clasificación regional también participó el conocido equipo HEROIC, formado por jugadores latinoamericanos. Los expertos pronosticaron que la única plaza para la DreamLeague sería para ellos, ¡pero Parker y su equipo tenían otros planes! Arrasaron por completo a todos los demás participantes y vencieron al gran favorito, HEROIC, en la final por la plaza. La victoria fue aún más dulce porque HEROIC era el antiguo equipo de Parker y Scofield.

¡Pero eso no es todo! Una semana después, Perú Rejects fue invitado a las clasificatorias regionales de otro importante torneo, el ESL One Birmingham 2026. Y, una vez más, nuestros elefantes arrasaron con todos los participantes y se llevaron el único puesto disponible en el evento. ¿Adivinas a quién volvieron a derrotar en la final? Exacto, ¡al mismo HEROIC! En solo una semana de clasificatorias, Perú Rejects venció cuatro veces al líder de la región latinoamericana, eliminándolo de dos prestigiosas competiciones. La próxima cita es la PGL Wallachia Season 7: Americas Closed Qualifier, donde Perú Rejects tiene la oportunidad de dejar su balance frente a HEROIC en un decisivo 3-0.

Peru Rejects: ¿Qué sigue?

Ganar las clasificatorias es fantástico, pero ¿cómo rendirá Perú Rejects en los torneos propiamente dichos? El nivel de los participantes en la DreamLeague Season 28 y la ESL One Birmingham 2026 es extremadamente alto. Allí estarán los ganadores de los Majors y los Campeonatos Mundiales de todo el mundo, ¡así que tendrán que dar lo mejor de sí mismos para ganar!

Sin embargo, Perú Rejects tiene una gran ventaja bajo la manga. No están bajo la presión de ser favoritos, por lo que juegan libremente y como si no tuvieran nada que perder. Son equipos como este, audaces e impredecibles, los que más emoción dan a los aficionados.

Creemos firmemente que Perú Rejects tendrá un gran rendimiento en todos los torneos importantes de Dota 2 en 2026. El proyecto aún es muy joven, ¡ni siquiera tienen patrocinador todavía! Pero eso podría cambiar en cualquier momento, dados sus impresionantes resultados.

El éxito de Perú Rejects podría dar un nuevo impulso al panorama de los deportes electrónicos en Perú. Es probable que las principales organizaciones y patrocinadores presten más atención a nuestra región, y que la próxima generación de atletas de deportes electrónicos reciba más apoyo y más oportunidades para participar en importantes competiciones internacionales.

Una cosa es segura: vale la pena seguir a Perú Rejects en 2026. Este joven equipo puede sorprender a los favoritos en cualquier torneo e incluso podría clasificarse para The International 2026.

