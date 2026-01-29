➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de enero, según Jhan Sandoval

Este jueves 29 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 29 de enero?

Aries

Surge un inconveniente que no veías venir. Tendrás que estar alerta y prepararte para hacer un cambio en tu agenda. A pesar de las tensiones todo lo podrás manejar y llevar a buen puerto.

Tauro

Tienes en claro la estrategia a seguir para salir de ese problema, pero el temor a equivocarte puede estar limitándote. Confía en tu capacidad y pasa a la acción. Hoy todo lo resolverás.

Géminis

Te detendrás por un momento y evaluarás los resultados de toda tu gestión. Serás consciente de los errores que cometiste por acelerarte y empezarás a ser más cauto. Todo mejorará.

Cáncer

Para resolver un problema no puedes generar otros increpándole a tus compañeros los malos resultados de esa gestión. Mantén la diplomacia o habría mayores conflictos de los que imaginas.

Leo

No puedes manejar tantas cosas sin ningún apoyo. Necesitarás delegar y encontrarás apoyo en un compañero que tiene buena voluntad. En el amor, esa persona insistirá. No la sigas evadiendo.

Virgo

No estás siendo muy tolerante con ese compañero que viene cometiendo constantes errores. Tus indicaciones no están siendo del todo claras. Mejora tu comunicación y todo cambiará.

Libra

Tu manera de ser tan calma y serena está haciendo que te ganes la confianza y el cariño del entorno que te rodea. En el amor, nace una amistad que con el tiempo se convertirá en algo más.

Escorpio

No puedes estar aferrándote a la pena o a ese mal momento. Invierte tu energía en crear estrategias que te saquen de esta situación. Si tomas iniciativa todo se encaminará a tu favor.

Sagitario

Estás siendo evaluado por tus superiores. Demuestra tu capacidad y en poco tiempo recibirás una importante oferta laboral. En el amor, no juzgues tanto si también has cometido errores.

Capricornio

No te conviene ser impulsivo ni tomar decisiones a la ligera. Es posible que cometas un error si no evalúas con calma todo el panorama. En el amor, no te ilusiones y conoce más a esa persona.

Acuario

Es posible que tengas que gestionar temas laborales con alguien obstinado. Esa persona necesitará ver sus errores para reconocer que siempre tuviste la razón. En el amor, expresa tus sentimientos.

Piscis

Tendrás que paralizar tu agenda laboral para atender temas familiares que no lograste resolver. En el amor, esa persona tiene la intención de escucharte y de resolver todo mal entendido.