HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de enero, según Jhan Sandoval

Este 29 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 29 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 29 de enero. | Foto: Composición LR

Este jueves 29 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 29 de enero?

Aries

Surge un inconveniente que no veías venir. Tendrás que estar alerta y prepararte para hacer un cambio en tu agenda. A pesar de las tensiones todo lo podrás manejar y llevar a buen puerto.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Tienes en claro la estrategia a seguir para salir de ese problema, pero el temor a equivocarte puede estar limitándote. Confía en tu capacidad y pasa a la acción. Hoy todo lo resolverás.

Géminis

Te detendrás por un momento y evaluarás los resultados de toda tu gestión. Serás consciente de los errores que cometiste por acelerarte y empezarás a ser más cauto. Todo mejorará.

Cáncer

Para resolver un problema no puedes generar otros increpándole a tus compañeros los malos resultados de esa gestión. Mantén la diplomacia o habría mayores conflictos de los que imaginas. 

Leo

No puedes manejar tantas cosas sin ningún apoyo. Necesitarás delegar y encontrarás apoyo en un compañero que tiene buena voluntad. En el amor, esa persona insistirá. No la sigas evadiendo.

Virgo

No estás siendo muy tolerante con ese compañero que viene cometiendo constantes errores. Tus indicaciones no están siendo del todo claras. Mejora tu comunicación y todo cambiará.

Libra

Tu manera de ser tan calma y serena está haciendo que te ganes la confianza y el cariño del entorno que te rodea. En el amor, nace una amistad que con el tiempo se convertirá en algo más.

Escorpio

No puedes estar aferrándote a la pena o a ese mal momento. Invierte tu energía en crear estrategias que te saquen de esta situación. Si tomas iniciativa todo se encaminará a tu favor.

Sagitario

Estás siendo evaluado por tus superiores. Demuestra tu capacidad y en poco tiempo recibirás una importante oferta laboral. En el amor, no juzgues tanto si también has cometido errores.

Capricornio

No te conviene ser impulsivo ni tomar decisiones a la ligera. Es posible que cometas un error si no evalúas con calma todo el panorama. En el amor, no te ilusiones y conoce más a esa persona.

Acuario

Es posible que tengas que gestionar temas laborales con alguien obstinado. Esa persona necesitará ver sus errores para reconocer que siempre tuviste la razón. En el amor, expresa tus sentimientos.

Piscis

Tendrás que paralizar tu agenda laboral para atender temas familiares que no lograste resolver. En el amor, esa persona tiene la intención de escucharte y de resolver todo mal entendido.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025