Caja Arequipa eleva su calificación social y ambiental otorgada por Microfinanza Rating

Caja Arequipa recibió la calificación sA+ de Microfinanza Rating, un reconocimiento internacional a su sólido desempeño social y ambiental y a su compromiso con la inclusión financiera en el país.

Iniciando el año, Caja Arequipa fue reconocida a nivel internacional por su sólido desempeño social y ambiental, al elevar su calificación a sA+, otorgada por Microfinanza Rating (MFR), una agencia internacional especializada en la evaluación de instituciones de microfinanzas e inclusión financiera.

Esta mejora en la calificación reconoce el fortalecimiento de la gestión social y ambiental de Caja Arequipa, así como su alineación con estándares internacionales de finanzas inclusivas y sostenibles, reafirmando su compromiso con un modelo de negocio centrado en el desarrollo de los emprendedores del país.

La calificación otorgada por MFR evaluó cuatro dimensiones clave: la gestión del desempeño social y ambiental, la protección al cliente y la responsabilidad social, el alcance institucional, y la calidad de los productos y servicios.

“En Caja Arequipa siempre buscamos nuevas estrategias para elevar nuestro desempeño en temas de sostenibilidad. Las cuatro dimensiones evaluadas las trabajamos de forma permanente y con una mirada integral hacia nuestros Stakeholders”, señaló César Arriaga, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

Reiteró que nuestra presencia a nivel nacional, con una amplia red de agencias, está plenamente alineada con la misión institucional de la entidad de impactar a los microempresarios en todo el Perú.

Mirada integral

En esta evaluación, MFR destacó especialmente la transparencia institucional de Caja Arequipa, la protección al cliente y la calidad de la oferta financiera dirigida a los emprendedores y a sus familias.

Asimismo, MFR valoró positivamente el compromiso de la entidad con la inclusión financiera responsable, orientada a mejorar la calidad de vida de las MYPE, los emprendedores y sus familias, así como los avances en gobernanza y protección al cliente, reconociendo la consistencia de la calidad de sus productos y servicios.

La evaluación también destacó los avances en el desarrollo de herramientas para medir el bienestar y el impacto social en los clientes, así como una estrategia sostenible que genera valor social y fortalece la confianza de sus clientes.

Por ello, Arriaga reiteró que para estar a la altura de la evaluación, Caja Arequipa puso énfasis en el desarrollo de productos inclusivos, en el fortalecimiento de su enfoque ambiental, en la cercanía con sus clientes y en la simplificación de procesos para ampliar su cobertura financiera.

El resultado alcanzado corresponde a la quinta evaluación realizada por Microfinanza Rating hacia Caja Arequipa. Con este reconocimiento, la institución consolida su posicionamiento como una de las instituciones microfinancieras líderes del país, comprometida con una gestión responsable que impulsa el desarrollo económico y social del Perú.