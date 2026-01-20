HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Publirreportajes

Caja Arequipa eleva su calificación social y ambiental otorgada por Microfinanza Rating

Caja Arequipa ha sido reconocida internacionalmente con la calificación sA+ por Microfinanza Rating, destacando su desempeño social y ambiental. Este logro reafirma su compromiso con la inclusión financiera.

Caja Arequipa recibió la calificación sA+ de Microfinanza Rating, un reconocimiento internacional a su sólido desempeño social y ambiental y a su compromiso con la inclusión financiera en el país.
Caja Arequipa recibió la calificación sA+ de Microfinanza Rating, un reconocimiento internacional a su sólido desempeño social y ambiental y a su compromiso con la inclusión financiera en el país.

Iniciando el año, Caja Arequipa fue reconocida a nivel internacional por su sólido desempeño social y ambiental, al elevar su calificación a sA+, otorgada por Microfinanza Rating (MFR), una agencia internacional especializada en la evaluación de instituciones de microfinanzas e inclusión financiera.

Esta mejora en la calificación reconoce el fortalecimiento de la gestión social y ambiental de Caja Arequipa, así como su alineación con estándares internacionales de finanzas inclusivas y sostenibles, reafirmando su compromiso con un modelo de negocio centrado en el desarrollo de los emprendedores del país.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La calificación otorgada por MFR evaluó cuatro dimensiones clave: la gestión del desempeño social y ambiental, la protección al cliente y la responsabilidad social, el alcance institucional, y la calidad de los productos y servicios.

“En Caja Arequipa siempre buscamos nuevas estrategias para elevar nuestro desempeño en temas de sostenibilidad. Las cuatro dimensiones evaluadas las trabajamos de forma permanente y con una mirada integral hacia nuestros Stakeholders”, señaló César Arriaga, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

Reiteró que nuestra presencia a nivel nacional, con una amplia red de agencias, está plenamente alineada con la misión institucional de la entidad de impactar a los microempresarios en todo el Perú.

Mirada integral

En esta evaluación, MFR destacó especialmente la transparencia institucional de Caja Arequipa, la protección al cliente y la calidad de la oferta financiera dirigida a los emprendedores y a sus familias.
Asimismo, MFR valoró positivamente el compromiso de la entidad con la inclusión financiera responsable, orientada a mejorar la calidad de vida de las MYPE, los emprendedores y sus familias, así como los avances en gobernanza y protección al cliente, reconociendo la consistencia de la calidad de sus productos y servicios.

La evaluación también destacó los avances en el desarrollo de herramientas para medir el bienestar y el impacto social en los clientes, así como una estrategia sostenible que genera valor social y fortalece la confianza de sus clientes.

Por ello, Arriaga reiteró que para estar a la altura de la evaluación, Caja Arequipa puso énfasis en el desarrollo de productos inclusivos, en el fortalecimiento de su enfoque ambiental, en la cercanía con sus clientes y en la simplificación de procesos para ampliar su cobertura financiera.

El resultado alcanzado corresponde a la quinta evaluación realizada por Microfinanza Rating hacia Caja Arequipa. Con este reconocimiento, la institución consolida su posicionamiento como una de las instituciones microfinancieras líderes del país, comprometida con una gestión responsable que impulsa el desarrollo económico y social del Perú.

Notas relacionadas
Megapuerto de Chancay: ajustan a US$789 millones el monto de inversión en la etapa de construcción reconocido para la devolución de IGV

Megapuerto de Chancay: ajustan a US$789 millones el monto de inversión en la etapa de construcción reconocido para la devolución de IGV

LEER MÁS
Holcim refuerza su presencia en Perú y adquiere participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo por US$1.500 millones

Holcim refuerza su presencia en Perú y adquiere participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo por US$1.500 millones

LEER MÁS
GORE La Libertad lidera la mayor inversión en seguridad ciudadana de los últimos años

GORE La Libertad lidera la mayor inversión en seguridad ciudadana de los últimos años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo para pagar deudas: Libérate de preocupaciones con S/100 mil soles

Préstamo para pagar deudas: Libérate de preocupaciones con S/100 mil soles

LEER MÁS
Conoce el primer programa de arquitectura en el país con acreditación de estándar global

Conoce el primer programa de arquitectura en el país con acreditación de estándar global

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Publirreportajes

La tranquilidad de viajar en familia empieza con un auto bien cuidado gracias a Chery Family Care

TenTrade presenta su rutina de 10 minutos: así se preparan los traders profesionales

EC Markets pone el broche a 2025 con expansión global, volumen de trading récord y alianzas estratégicas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025