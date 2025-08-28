HOYSuscripcion LR Focus

Liverpool vs Arsenal: ¡Recarga desde S/. 50, juega en la Premier League y ganarás fabulosos premios tecnológicos con Meridianbet!

Este domingo 31 de agosto se disputará un partidazo entre dos candidatos de la Premier League 2025-26: Liverpool vs Arsenal. Encuentra en la siguiente nota las mejores opciones para apostar y ganar en Meridianbet.

El esperado enfrentamiento entre Liverpool y Arsenal se llevará a cabo el 31 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m. en Anfield. Fuente: Difusión.

El enfrentamiento entre Liverpool vs Arsenal, correspondiente a la fecha 3 de la Premier League 2025-26, se jugará este domingo 31 de agosto de 2025 desde las 10:30 am. Este esperado encuentro de la tercera jornada se llevará a cabo en Anfield de la ciudad de Liverpool.

A continuación, te dejamos con uno de los grandes partidos de esta nueva temporada de la Premier League para que puedas disfrutar de las mejores cuotas y los pronósticos que te ofrece Meridianbet, además de las noticias deportivas en Meridian Sport.

Y recuerda también que recargando desde S/. 50 y jugando desde S/. 10 en este partido, podrás ganar premios como celulares y tablets Samsung gracias a Meridianbet. ¡Apuesta ya en el fútbol inglés y gana al instante!   

REGÍSTRATE CON EL CÓDIGO 12638, JUEGA EN LA PREMIER LEAGUE Y GANA AL INSTANTE 

Liverpool vs Arsenal (31/08 – 10:30 AM)

Liverpool, liderado por el neerlandés Arne Slot, buscará su tercera victoria en esta nueva temporada de la Premier League. Los ‘reds’, vigentes campeones del torneo, debutaron con triunfo por 4-2 ante Bournemouth en casa para luego vencer 3-2 a domicilio al Newcastle. 

Por otro lado, Arsenal, encabezado por el español Mikel Arteta, también está en la búsqueda del puntaje perfecto en este nuevo periodo del torneo local. Los ‘gunners’, que aún no han recibido goles, derrotaron por la mínima al Manchester United en Old Trafford y después hicieron lo propio como locales aplastando 5-0 al Leeds United. 

¿Cómo llegan al partido de la fecha 3 de la Premier League 2025-26?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo de cara a este encuentro:

Liverpool

  • vs Newcastle: 3-2 por Premier League
  • vs Bournemouth: 4-2 por Premier League
  • vs Crystal Palace: 2-2 (2-3 en tanda de penales) por Community Shield
  • vs Athletic Club: 3-2 por Amistoso Internacional
  • vs Athletic Club: 4-1 por Amistoso Internacional

Arsenal

  • vs Leeds United: 5-0 por Premier League
  • vs Manchester United: 1-0 por Premier League
  • vs Athletic Club: 3-0 por Emirates Cup
  • vs Villarreal: 2-3 por Amistoso Internacional
  • vs Tottenham: 0-1 por Amistoso Internacional

Enfrentamientos entre sí

De los últimos cinco enfrentamientos entre Liverpool vs Arsenal, se registra lo siguiente: dos triunfos de los ‘reds’, uno de los ‘gunners’ y dos empates. El cruce más reciente terminó 2-2 por la fecha 36 de la última edición de la Premier League.

Las cuotas que te harán ganar

Los pronósticos del fútbol internacional en Meridianbet dan como favorito al Liverpool pagando su triunfo con la cuota de 2.08. La victoria del Arsenalpaga 3.48 mientras que el empate paga 3.43.

YAPEA CON TUPAY Y PODRÁS GANAR GRANDES PREMIOS EN MERIDIANBET

Regístrate en Meridianbet con el código 12638, yapea con Tupay desde S/. 60 y juega en la Premier League para participar por apuestas gratis, dinero en efectivo y muchos otros premios increíbles. Y es que solo ‘la casa de apuestas que apuesta por ti’ lo hace posible.

larepublica.pe

Meridianbet se encuentra en el mercado peruano desde hace 8 años y 20 a nivel internacional. Pero este 2025 es un año muy importante para Meridianbet y todos sus clientes. El Mincetur nos otorgó la licencia para poder operar servicios de juegos en línea en el país, requisito en virtud de la ley que regula la explotación de juegos y apuestas deportivas. Eso quiere decir que Meridianbet se sigue fortaleciendo para generar confianza en todos sus seguidores en el mercado nacional.

[PUBLIRREPORTAJE]

