Liverpool vs Arsenal: ¡Recarga desde S/. 50, juega en la Premier League y ganarás fabulosos premios tecnológicos con Meridianbet!

El esperado enfrentamiento entre Liverpool y Arsenal se llevará a cabo el 31 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m. en Anfield. Fuente: Difusión.

El enfrentamiento entre Liverpool vs Arsenal, correspondiente a la fecha 3 de la Premier League 2025-26, se jugará este domingo 31 de agosto de 2025 desde las 10:30 am. Este esperado encuentro de la tercera jornada se llevará a cabo en Anfield de la ciudad de Liverpool.

Liverpool vs Arsenal (31/08 – 10:30 AM)

Liverpool, liderado por el neerlandés Arne Slot, buscará su tercera victoria en esta nueva temporada de la Premier League. Los ‘reds’, vigentes campeones del torneo, debutaron con triunfo por 4-2 ante Bournemouth en casa para luego vencer 3-2 a domicilio al Newcastle.

Por otro lado, Arsenal, encabezado por el español Mikel Arteta, también está en la búsqueda del puntaje perfecto en este nuevo periodo del torneo local. Los ‘gunners’, que aún no han recibido goles, derrotaron por la mínima al Manchester United en Old Trafford y después hicieron lo propio como locales aplastando 5-0 al Leeds United.

¿Cómo llegan al partido de la fecha 3 de la Premier League 2025-26?

Estos son los últimos cinco partidos disputados por cada equipo de cara a este encuentro:

Liverpool

vs Newcastle: 3-2 por Premier League

vs Bournemouth: 4-2 por Premier League

vs Crystal Palace: 2-2 (2-3 en tanda de penales) por Community Shield

vs Athletic Club: 3-2 por Amistoso Internacional

vs Athletic Club: 4-1 por Amistoso Internacional

Arsenal

vs Leeds United: 5-0 por Premier League

vs Manchester United: 1-0 por Premier League

vs Athletic Club: 3-0 por Emirates Cup

vs Villarreal: 2-3 por Amistoso Internacional

vs Tottenham: 0-1 por Amistoso Internacional

Enfrentamientos entre sí

De los últimos cinco enfrentamientos entre Liverpool vs Arsenal, se registra lo siguiente: dos triunfos de los ‘reds’, uno de los ‘gunners’ y dos empates. El cruce más reciente terminó 2-2 por la fecha 36 de la última edición de la Premier League.

Las cuotas que te harán ganar

Los pronósticos del fútbol internacional en Meridianbet dan como favorito al Liverpool pagando su triunfo con la cuota de 2.08. La victoria del Arsenalpaga 3.48 mientras que el empate paga 3.43.

