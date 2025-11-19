Universidad Politécnica trae al Perú un innovador modelo educativo .

El modelo educativo tradicional nos ha hecho creer que, desde muy pequeños, los escolares peruanos deben retener información con el fin específico de aprobar los exámenes y pasar de curso. Este sistema no les da una oportunidad real de explorar sus aptitudes y generar su propio conocimiento. El resultado: graduados del colegio que repiten datos hasta memorizarlos sin estar capacitados para la universidad y mucho menos para la vida.

¿A cuántos de estos jóvenes les dijeron que no eran buenos para las matemáticas o las letras y que se dedicaran a otra cosa sin darle alternativas? ¿Cuántos talentos hemos sacrificado por las barreras que nos impuso el modelo de aprendizaje memorístico?

En este escenario llega la Universidad Politécnica del Perú y surge como una alternativa distinta para todos los estudiantes, incluso a aquellos que ingresan con desventajas académicas heredadas del sistema tradicional. “La Politécnica no ha nacido para hacer las cosas igual que el resto. Ese es precisamente nuestro mayor activo: una metodología que es distinta a las demás y que promueve la capacidad dedesaprender para aprender”, explica Oscar Becerra, exministro de Educación, quien es vicerrector académico de la nueva casa de estudios.

La Metodología X-ponencial es ese modelo educativo innovador diseñado para transformar el aprendizaje diferente y personalizado. Becerra, quien perfeccionó este método a lo largo de 40 años de experiencia en el sector educación, explica que los estudiantes de la Politécnica ingresarán a una curva de aprendizaje en la que avanzarán paso a paso en rutas personalizadas, nivelándose en los primeros dos semestres de las taras académicas heredadas del sistema escolar tradicional.

“Queremos usar la desventaja como oportunidad. Este modelo se basa en la premisa de que el conocimiento no debe incorporarse de manera lineal, sino crecer de forma acelerada a través de conexiones entre disciplinas y experiencias. Así promovemos una autonomía progresiva. El resultado es un estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y que construye su conocimiento a partir de experiencias ancladas en la vida real”, detalla Becerra.

Áreas al aire libre: “un campus que enseña”

La Universidad Politécnica cuenta con 14 carreras y un enfoque educativo innovador, que incluye espacios abiertos y modalidades flexibles de estudio.

Tras ser licenciada por SUNEDU, luego de un exhaustivo proceso de verificación, la Politécnica abre sus puertas a los jóvenes peruanos en 14 carreras: Administración y Negocios Internacionales, Ciencias Contables y Financieras, Ciencias de la Comunicación, Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Enfermería, Estomatología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciberseguridad y Ciencia de Datos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Sistemas, Psicología y Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación.

Además, los estudiantes tendrán la posibilidad de escoger entre las modalidades a distancia, semi presencial y presencial en el moderno campus que la Universidad Politécnica tiene en el distrito de Pueblo Libre y que no solo cuenta con más de 28 mil metros cuadrados de área construida, sino también con 4 mil metros cuadrados de áreas verdes y diversos espacios al aire libre para que los alumnos puedan compartir momentos más allá de las clases que llevarán en aulas híbridas, talleres y laboratorios completamente equipados, además de cinco clínicas dentales, salas de rayos X y prelavado.

“El conocimiento no solo nace en las aulas. Queremos que los chicos disfruten del proceso de aprender, que conversen entre ellos. Por eso tenemos un campus que enseña”, explica Oscar Becerra, al señalar que la Politécnica ofrece espacios abiertos que la diferencian de otras propuestas de enseñanza constreñidas en edificios atiborrados de alumnos.

Una propuesta liderada por profesionales del más alto nivel

Oscar Becerra no es el único extitular de Educación que forma parte de esta nueva casa superior de estudios. El Consejo Consultivo Educativo de la Universidad Politécnica cuenta además con el exministro Idel Vexler, así como otros prestigiosos profesionales en cada una de las áreas de enseñanza como la exministra de Salud Silvia Pessah y el reconocido abogado penalista Carlos Caro.

