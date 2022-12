Sobrina de Pedro Castillo tras reunión con la CIDH: “Pedimos que sean los derechos iguales para todos”

En medio de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar la situación de crisis en el Perú, la familia de Pedro Castillo acudió ante los representantes de dicho organismo para hacer una serie de pedidos en favor del vacado expresidente. La sobrina de Castillo Terrones, Vilma Vásquez Castillo, respondió a la prensa a la salida de esta reunión en la que denunció que tanto ella como sus parientes estaban sufriendo atropellos a sus derechos.

Entre las solicitudes tratadas en la reunión con la CIDH, Vásquez pidió “que haya justicia y que sea muy transparente todo”, además de que se priorice la salud de Castillo Terrones. “Solo eso, no podemos pedir otra cosa, que sean los derechos iguales para todos. Estamos siendo pisoteados prácticamente acá y no tenemos justicia en ningún sitio”, recalcó para la prensa.

Según Vásquez, el trato con los miembros de la comitiva de la CIDH fue cordial. “Nos han escuchado a todos con mucha paciencia. Nos encantaría que así sean las autoridades de nuestro país, que seamos escuchados con transparencia, con la verdad. Nos han atendido muy bien, nos han escuchado”, fue lo que precisó la hermana del prófugo Fray Vásquez Castillo.

Asimismo, se pronunció respecto al estado de salud del expresidente golpista Castillo Terrones. “Está delicado de salud. Le hablo por lo que he visto, no puedo hablar por otros. No les puedo decir más, está delicado, sí, y eso es suficiente”, alegó Vásquez en respuesta al comunicado emitido por la ex primera dama Lilia Paredes en sus redes sociales.

Por otro lado, la sobrina de Pedro Castillo habló en nombre de su familia al denunciar que se estaban cometiendo injusticias por parte de la Fiscalía de la Nación y el resto de instituciones peruanas, acotación que también se le hizo llegar al comité de la CIDH.

Niega presencia de familia de Pedro Castillo en los ministerios

Vilma Vásquez se manifestó también sobre la presencia de los parientes de Pedro Castillo en distintos ministerios durante su gobierno.

“Les pido una sola prueba de que yo haya ido. Nunca fui, entre hechos y dichos hay mucha diferencia. Toda la familia ha visitado los ministerios; sin embargo, no hay una sola prueba que diga que sí hemos entrado a algún ministerio. No conozco ningún ministerio”, concluyó.