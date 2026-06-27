Daniella Delgado Rey: “Mucha gente cree que los niños son puros”

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La impresión que nos deja el primer libro de la escritora limeña Daniella Delgado Rey, el cuentario Precariedad de la luz (Lumen), es la notable madurez de su escritura. Relatos como “Río arriba”, “Hoy te convertirás en un hombre”, “El vestido guinda”, “La cena” y “No hables con desconocidos” (citamos seis de los diez que componen la publicación) nos demuestran que estamos ante una autora con oficio narrativo, lejos de los tanteos de los autores debutantes. Partiendo de esta solvencia con la escritura, la autora aborda temas como la infancia, la violencia cotidiana en baja intensidad (según lo leído, la más dolorosa) y la fragilidad personal ante quienes se tiene más cerca, paradójicamente allí donde se supone debería existir un círculo protector. Para tener más luces de este proyecto, La República conversó con Daniella Delgado Rey.

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-En los cuentos hay una preferencia por la historia. Esto no quiere decir que no haya un estilo.

-Como escritora, me interesan mucho las historias. Lo que hago, principalmente, es adecuar el estilo de la escritura a los temas.

-Pienso en el cuento “La cena”.

-Exactamente. En ese cuento el estilo es mucho más contenido y acompaña a la historia. Lo mismo podría decirte de “Río arriba”. El estilo tiene que ser funcional. Me interesa también generar espacios en los que, a través del lenguaje, podamos apreciar belleza. Belleza tanto visual, en lo que podemos imaginarnos, como también belleza en las palabras, del ritmo, de la conjunción de palabras. El estilo tiene que ser versátil en función de la historia que uno quiera contar.

-Un tema fundamental del libro es la infancia. O, precisamente, las heridas de la infancia. Cuando se escribe de ella, se corre el riesgo de caer en lo trillado.

-Hay que ser útil y no muy explicativo. El reto es dejar en unas cuantas líneas la imagen y lo que está aconteciendo. Ese sí fue un reto. Mi mirada sobre el mundo es cercana y lejana al mismo tiempo; quizá eso se plasma cuando escribo y, en especial, cuando abordo la infancia. Esto es algo que se plasma naturalmente; no lo hago de manera consciente en los relatos.

-En los tópicos de los cuentos, con aspectos tan sensibles, ¿cómo no caer en la ingenuidad? Esto es algo que veo tanto en autores nuevos y experimentados.

-Lo importante es la distancia que uno pone respecto de los recuerdos y de su vida, porque finalmente la memoria puede ser traicionera. Este es un proceso interno en el que uno pone una distancia respecto a sus propias experiencias.

-Cuando se escribe de la infancia o la violencia cotidiana, se suele ver o percibir sentencias. Eso no hay acá.

-La literatura no está para eso. No me gusta colocarme en un lugar de autoridad y juzgar. Me gusta que mis personajes vivan sus experiencias.

"Precariedad de la luz". Imagen: Difusión.

-O también se suele hacerlo desde el trauma, no desde la malicia. En el universo infantil del libro hay malicia.

-Mi relación con lo infantil es muy cercana. Percibo y observo con esa cercanía la manera en que se expresan los niños. Mucha gente piensa que los niños son puros y que aprenden todo. No se falta a la verdad con ese argumento, pero yo creo que no es total. Yo creo que los niños son seres humanos completos, con una personalidad, con propios juicios que obviamente también pueden adoptar de los padres, de la sociedad y de la cultura en la que se crían; pero también tienen una genética humana incorporada durante miles de miles de años en los que mucha de esa oscuridad que mencionas, o luces, está presente y no se puede evadir.

-¿En cuánto tiempo escribiste el libro?

-Muchos temas de los que están en el libro los he llevado conmigo casi toda mi vida. Pero este libro se escribió, reescribió y se publicó en cinco años.

-¿Tu atención al mundo infantil se debe a que este mundo trae un asombro? Mundo infantil que no asombra no es mundo infantil.

-Totalmente de acuerdo. Los niños viven constantemente descubriendo el mundo, descubriendo a las personas que los rodean. Es ese aspecto el que siempre me ha llamado la atención del mundo infantil. Lo infantil es un tema muy inagotable y, como dije, no es tan puro e ingenuo como se le quiere hacer ver.

-En Precariedad de la luz se cumple el dicho menos es más.

-Me gusta buscar la condensación de la palabra y se lo debo a la poesía. Mi relación con la literatura parte de mi relación con la poesía, con la búsqueda de la belleza en pocas palabras.