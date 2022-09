Pedro Castillo recibió permiso de salir del país: analistas señalan que no primó componente ideológico

El Pleno aprobó, con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, el permiso para que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, viaje a Estados Unidos del 18 al 22 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solo un mes atrás, el Legislativo le negó la autorización al jefe de Estado para que se traslade a Colombia para la toma de mando de Gustavo Pedro.

La República se comunicó con expertos para abordar el tema y estos coincidieron en que en esta ocasión no primó el componente o “guerra ideológica”, que habría sido el motivo por el cual se le negó el permiso de viaje a Castillo Terrones a inicios de agosto. Saludaron dicha decisión y advirtieron que la negativa para que un mandatario acuda a un evento de tal importancia internacional hubiese generado un golpe a la imagen del país y a nuestras relaciones internacionales.

En análisis del politólogo Roger Santa Cruz, la decisión del Congreso en agosto estuvo cargada de un componente ideológico que también estuvo presente durante la votación del Pleno de este jueves 15 de setiembre, pero en esta ocasión no se impuso con una mayoría de votos: “Sí, hay un componente ideológico para tomar decisiones en el Parlamento y esto ha trascendido a la política internacional”.

En tanto, el internacionalista Ramiro Escobar advierte que es un peligro que desde el Congreso se tomen decisiones sobre nuestra política exterior basadas en sesgos ideológicos: “Hay una bronca ideológica desde que empezó el Gobierno, y, antes, esa bronca viene por parte de Perú Libre, pero también por parte de los varios partidos de derecha que hay. Entonces, medir las relaciones exteriores con esa vara me parece inadecuado y errático, ya que provoca más problemas que los que soluciona”.

El último 7 de setiembre, el presidente Pedro Castillo envió un oficio a la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, para solicitar que el Parlamento le autorice la salida del país con el objetivo de participar en las distintas actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en Estados Unidos, para la cual se ausentaría entre los días 18 y 22 de febrero. La última vez que el mandatario solicito el permiso, este le fue denegado —a inicios de agosto— y no pudo asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia.

En cuanto al daño que se habría generado si no se permitía que el jefe de Estado viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Escobar señala que es cierto que Pedro Castillo “tiene errores profusos y un Gobierno errático”, pero considera que las relaciones exteriores deben manejarse bien y no por una bronca interna: “La investidura presidencial es algo que todos deben respetar. La investidura presidencial la ha estado maltratando el propio presidente, pero también el Congreso al tener estos gestos que podrían evitarse justo con la finalidad de no maltratar la investidura presidencial y la imagen del Perú”.

Mientras tanto, Santa Cruz recuerda que la ausencia del jefe de Estado en la toma de mando de Gustavo Petro se hizo sentir debido a que hubo pronunciamientos de altas autoridades y medios internacionales: “El presidente no solo es el jefe de Gobierno, sino también es el jefe de Estado y, como tal, están establecidas en el artículo 118 de la Constitución las prerrogativas vinculadas a la representación del Estado dentro y fuera del territorio, razón por la cual es de suma importancia que el presidente pueda estar en este tipo de eventos, donde personifica a la nación”.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo para que no le vuelvan a negar un permiso de viaje?

Antes, pedirle permiso al Congreso para que el jefe de Estado pueda salir del país para cumplir con una agenda de actividades oficial era percibido con un mero trámite, pero esto cambió con Pedro Castillo a la cabeza del Gobierno. Se convirtió en el primer mandatario en funciones en ser retenido en territorio nacional por decisión del Pleno, por lo que nada le garantiza que pueda, en un futuro, tramitar con tanta facilidad sus viajes.

Ante este escenario, Roger Santa Cruz resalta que el mandatario debe invocar al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, en el que se enumeran las prerrogativas vinculadas a la representación del Estado dentro y fuera del territorio. Además, propone que desde el Ejecutivo se trabaje para desmotar la teoría sobre una posible fuga: “A nivel de comunicación política, corresponde visibilizar que él no está dispuesto a prescindir del poder a pesar de su propia situación legal, razón por la cual la hipótesis del peligro de fuga puede verse seriamente desacreditada”.

En tanto, Ramiro Escobar considera que “la sensatez” de la dirección de César Landa al frente de la Cancillería podría ayudar a que, a futuro, el Pleno no vuelva a negar los permisos al jefe de Estado para que viaje, pero considera que cada solicitud desde el Ejecutivo deberá ser debidamente argumentada: “Él ya ha mandado al Congreso explicando los motivos por los cuales no se debería impedir el permiso al presidente. Esa carta me parece que tiene argumentos interesantes sobre las cumbres que va a haber o los eventos en los que está involucrado el país como Estado”.

Decisión en víspera de la reunión entre Williams y Castillo

Este viernes 16 de setiembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, y el nuevo titular de la Mesa Directiva del Parlamento se reunirán en la sede principal del Poder Legislativo, en la fecha y el lugar acordado por el integrante de Avanza País. Los términos de la invitación al jefe de Estado son en sí un gesto desde el Congreso, pero podrían definir el futuro de las relaciones entre ambos poderes del Estado.

A este ambiente se suman la decisión adoptada por el Pleno frente al pedido del jefe de Estado para viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el recuerdo —de los primeros días de agosto— del permiso denegado para asistir a la toma de mando de Gustavo Pedro en Colombia, para el cual uno de los votos fue el de José Williams, quien entonces se desempeñaba como vocero de Avanza País y era un alfil más de las fuerzas de oposición.

Al respecto, Santa Cruz advierte que en política estos gestos importan: “Definitivamente, es un gesto que va a poner el clima político o la temperatura en la reunión que va a tener el presidente del Legislativo con Pedro Castillo, aunque es una inquietud todavía lo que vaya a suceder entre ellos, pero, definitivamente, la decisión de hoy (jueves 15) va a ser una variable de la relación entre Ejecutivo y Legislativo”.