Renuncian dos ministros del gabinete de Pedro Angulo

El Gobierno de Dina Boluarte empieza a desintegrarse. Mientras los enfrentamientos continúan y las muertes aumentan por la represión, ayer -hasta el cierre de esta edición- dos ministros del gabinete habían decidido renunciar.

La primera fue la titular de Educación, Patricia Correa. “Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, dice la carta de renuncia irrevocable.

“Como país, tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas. Agradecida por la confianza, deseo que tome las mejores decisiones por el bien de nuestro Perú”, añade.

Correa compartió la carta en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte”.

Esto fue a las 12:52 de la tarde. Minutos después, el ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez, también anunció su alejamiento del Ejecutivo. “Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en el gobierno”, dice su carta enviada a la presidenta Boluarte.

La noticia no ha sido bien recibida por Boluarte.

De acuerdo con cercanos a la jefa del Estado, la posibilidad de una renuncia de su parte ha empezado a ser considerada. Pero todo dependerá de la reacción del resto del gabinete. Una salida masiva de ministros la podría impulsar a tomar una decisión en ese sentido. Son horas decisivas en Palacio.

Cabe señalar que Boluarte lamentó las muertes reportadas en las manifestaciones en regiones y condenó los actos vandálicos registrados por parte, según dijo, de “algunos radicales”.

“Condeno enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas, y contra la economía familiar, a la que siguen dañando a pocos días de la Navidad”, dijo Boluarte en la ceremonia de graduación de alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos.

No es un dato menor que luego de los actos de represión en Ayacucho, la jefa del Estado haya decidido participar en una ceremonia de carácter castrense. Boluarte llegó al poder luego de la intentona golpista de Pedro Castillo, pero ha sido incapaz de gestionar la crisis. En realidad, la ha empeorado. ❖

La clave

Desconexión. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, mantiene una serie de reuniones propias de un coyuntura normal. Ayer sostuvo una reunión con los past decanos de los colegios de Notarios, Marinos Mercantes y Arquitectos.

Se fue. Patricia Correa llegó al Poder Ejecutivo como una promesa de mejora en el sector Educación. Sin embargo, la crisis terminó por hacerla renunciar al cargo de ministra. Foto: Carlos Contreras/La República

Adiós. Jair Pérez, de Cultura, también decidió dar un paso al costado y dejar el gabinete. Foto: Carlos Contreras/La República

Crisis. Muertes en protestas provocó salidas ministeriales. Foto: Marco Cotrina/La República