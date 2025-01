El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, advierte que se ha convertido en una piedra en el zapato por el trabajo que está realizando para indagar denuncias como el presunto apoyo de la mandataria Dina Boluarte a la huida de Vladimir Cerrón en su vehículo conocido como “el cofre”, pese a que no le dieron facultades de comisión investigadora. A esa pesquisa, se ha sumado otro caso: una supuesta red de prostitución en el Parlamento. Burgos califica de vergonozoso que nadie quiera decir quién recomendó a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional y anuncia que otros funcionarios serán citados.

- Hace tres semanas en Canal N, usted deslizó la hipótesis de que en el Congreso había cambio de votos por servicios sexuales.

- Sí

- ¿Mantiene esa hipótesis o ha cambiado?

- En Canal N me entrevistó Omar Mariluz y cuando él insistía en que era una red de prostitución, que aparentemente existiría, en que habría intercambio de favores sexuales por dinero, entonces nosotros deslizamos una hipótesis. Todo investigador tiene que tener una hipótesis. Buscar sexo por dinero es algo muy simple. Entonces acá en el Congreso lo debatimos con el equipo que estamos en continua conversación. ¿Qué puede ser? Uno, extorsión, que le tomen una foto con una chica de ese tipo. Otro, que puedan, en base a esa extorsión, doblar tu votación. “Me faltan dos votos, entonces anda, convence a alguien que tenemos sus fotitos, así como se hizo en la época de Montesinos". No sabemos si realmente ha existido, estamos indagando, y para mí sería felicidad comprobar que no existía esa red de prostitución.

- ¿Pero esa hipótesis se mantiene o ha cambiado en algunos aspectos?

- No, la hipótesis, como digo, son indagaciones, pues no tenemos las facultades de comisión investigadora. Lo que sí nos enerva es que haya existido una muerte, una ejecución probablemente relacionada con esta red. Y si no existió, de todas maneras existe una muerte que tiene que ser investigada. La señorita, la occisa, después que dejó de trabajar en el Congreso, fue a trabajar a Sunafil (…) y coincidencia, también el exasesor legal del Congreso, el señor Jorge Torres Sarabia.

- Hay algo que es el punto más cuestionable en las respuestas del señor Torres Saravia. La pregunta del millón: ¿Quién lo recomendó?

- Hay un silencio vergonzante. Que el señor oficial mayor diga no recordar quién le entregó el CV de Torres Sarabia, ¿no? No recuerda si fue el Director General de Administración, si fue el de la Director General Parlamentario, ¿o quién fue? Quizás un miembro de alto nivel de Alianza para el Progreso (APP), quizás el Presidente del Congreso. A todas esas preguntas él se negó, porque dijo “no lo recuerdo”. Ha tenido un periodo de amnesia muy conveniente.

- ¿No le parece que esta amnesia es coordinada? El presidente del Congreso no se acuerda y el oficial mayor no se acuerda.

- El señor Torres Sarabia mencionó que él conocía al oficial mayor y que él había sido el que lo había propuesto para este cargo, entonces, ¿quién miente? Cuando le dijimos esto al señor oficial mayor, él dijo: yo no recuerdo, no conozco a Torres Sarabia, si él lo ha dicho, bueno, él tendrá la prueba para decirlo (…). Definitivamente allí hay alguien que está implicado y que no quieren dar el nombre.

- ¿Tiene una hipótesis sobre de dónde vino la orden de contratar a Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso?

- Tenemos un hilo. Torres Sarabia fue funcionario del Gobierno Regional de la Libertad, fue traído por el señor Luis Valdez Farías para ser su asesor en el Congreso. En el año 2020, se encontraba él como Jefe de la Unidad de Ejecución Coactiva, esa es la oficina en la que trabajaba Torres Sarabia en el Gobierno Regional de la Libertad. Era jefe de campaña de Luis Valdez Farías para el Congreso complementario en forma paralela a su función dentro del Gobierno Regional.

- ¿Entonces podría intuir que la recomendación (para ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso) provino de Alianza Para el Progreso?

- Definitivamente él no está afiliado, pero hemos visto las fotografías que tiene, su relación con los dueños de ese partido, con el señor César Acuña, con Luis Valdez. Inclusive cuando le preguntan al señor César Acuña, dice que Luis Valdez lo arregle, porque él es como decir, es un asesor muy cercano, ha sido una persona muy cercana a Luis Valdez.

- Salhuana es militante de Alianza Para el Progreso, pero Giovanni Forno, el oficial mayor, ¿qué podría deberle a los partidos?

- Lo que puedo opinar es que es la división del poder de la Mesa Directiva. Tú tienes las direcciones generales de administración, le han dado la Dirección General de Administración al señor Carlos Paìs, la oficina general que le perteneció a Marisol Espinosa en algún momento. Lo otro, la Dirección General Parlamentaria, Recursos Humanos. Ellos son muy cercanos a Luis Valdez y muy cercanos a César Acuña (…) La división de toda esa estructura del servicio parlamentario es una división de influencias y poderes entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (…) Hay una división de poderes que no ha respetado el estatuto del Congreso.

- Se lo consultaba porque el oficial mayor también tuvo otros cargos cuando el fujimorismo lideraba el Congreso.

- Sí, Giovanni Forno fue oficial mayor en el Congreso que, se puede decir, cerró Vizcarra.

- ¿Qué otras incongruencias identificó en la conferencia de prensa de Salhuana?

- La falta de sintonía que tiene el señor Eduardo Salhuana con la realidad. Un presidente del primer poder del Estado, de un poder constitucional del Estado, no puede dejar el barco a la deriva. Justo cuando ellos hacían su conferencia de prensa, la Fiscalía ingresaba al Congreso, y sin embargo, a él no le interesaba. Se va de viaje.

- Diversas bancadas han pedido la salida del oficial mayor, pero Salhuana lo traslada a la Mesa Directiva y será la Mesa Directiva quien decida. ¿Eso es como, tirarse la pelota?

- Claro, es un lavado de manos y que lo ejecuten en la Mesa Directiva. ¿Quiénes se quedan? La primera vicepresidenta, que es fujimorista; el señor Valdemar Cerrón, y Alejandro Cavero, que es el tercer vicepresidente. Entonces, nos encontramos ante un lavado de manos.

- Le planteo este escenario: todavía no le han dado facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización, no le han entregado los vídeos de las cámaras de julio y agosto y no le quieren decir quién recomendó a Torres Saravia. ¿No es un presunto encubrimiento?

- Encubrimiento y obstrucción a la justicia. Nosotros hemos solicitado, sabemos que este sistema aproximadamente daría una memoria de 74 terabytes. Entonces, está implicando una capacidad de memoria no para que llegue a cambiar cada 25 días, como lo habían señalado los de la Mesa Directiva y ahora presuntamente lo cambian a 45 días (la capacidad de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia).

- ¿Y qué rápido no?

- Eso nos conlleva a pensar que hay algo encerrado. Esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo eficiente y rápido. Nosotros hemos abierto el caso del vehículo presidencial “el cofre”, las cirugías estéticas y la probable infracción constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Empezamos con la fuga y probable ayuda a Vladimir Cerrón. Estamos siguiendo esas líneas de investigación, a pesar de que no nos han dado facultades de comisión investigadora.

- ¿Por qué es tan importante tener los vídeos de julio y agosto?

- Porque en esa época, usted sabe que se mueven muchas cosas, ¿no? Se mueven actividades como la elección de la Mesa Directiva, y los contratos vienen a partir de agosto, cuando se renueva la Mesa. Ahí, hay 778 trabajadores nuevos, según la propia versión de la jefa de Recursos Humanos, a la pregunta que se le hizo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

- ¿Por qué ha pedido los vídeos de diciembre en esta segunda solicitud?

- Hemos pedido los videos de todo el año. Pero concretamente, ante lo que ha existido desde el 12 de diciembre, que fue la primera vez que el señor Beto Ortiz habló en su programa, probablemente hay un movimiento (…). Entonces ahí quizás podremos ver lo que estuvieron haciendo para borrar. Queremos ver qué tipo de grabación, qué tipo de trabajo están haciendo para intentar borrar las pruebas.

- ¿Quiénes son los próximos citados?

- El director general de administración, los trabajadores de la Secretaría de Asesoría Legal que están nombrados y también los contratados. Son aproximadamente ocho o nueve personas. Está también invitada la señora que presuntamente fue violada por Torres Saravia, el señor Alejandro Soto, y el presidente del Congreso (Eduardo Salhuana). Alejandro Soto todavía no ha sido citado. De acuerdo a lo que ellos hablen, vamos a llamarlo. Saludo la forma que él ha aceptado venir a la comisión a esclarecer su responsabilidad.

- Forno llegó a la Oficialía cuando Soto era presidente del Congreso. Quizás él puede dar pista sobre quién recomendó al señor Torres.

- Esperamos que nos diga quién dio la orden. Espero que diga la verdad, pero quizás se niega. Yo pienso que ha sido un alto funcionario.

- ¿A qué se refiere con un alto funcionario?

- Un alto funcionario y quizás un jefe de partido o un vicepresidente de partido.

- ¿Cree que hay órdenes directamente de dirigencias de organizaciones políticas?

- Pienso que sí. Inclusive la censura que van a correr en mi contra es por eso.

- ¿Por qué cree que quieren censurarlo?

- Me quieren censurar porque les soy incómodo. A los socios de Dina Boluarte no les conviene que yo indague. A pesar que no me dieron las facultades de comisión investigadora nosotros hemos seguido indagando, siguiendo nuestra investigación sobre el cofre, las cirugías de Dina Boluarte y otros temas importantes, por ejemplo, de los gobiernos regionales. No les conviene a muchos. Soy una piedra en el zapato.

- ¿Hay votos para censurar a Salhuana?

- La tibieza con que algunos miembros del Congreso observen este problema, me hace pensar que no hay votos para censurar a Salhuana. Por menos se censuró a Lady Camones. Pienso que Salhuana, si no da un paso al costado, las bancadas deberían hacer un ejercicio mental, razonar y pensar si es conveniente que siga él en la Presidencia del Congreso.

- Pero en la otra parte se preguntarán si es conveniente que Salhuana salga, Me refiero a los aliados que conforman la Mesa directiva.

- Es que los aliados, cuando hay intereses que no les corresponde o que les van a arrastrar muchas veces, ya no están unidos, se dividen.

- ¿Cuál es el fin de la comisión ad hoc? Es una vía administrativa, disciplinaria, ¿pero a qué punto llega? ¿Es vinculante?

- Es una comisión que lo hace, como dijo Giovanni Forno, porque la ley lo obliga. Sin embargo, no han cumplido con el reglamento del Estatuto del Congreso. Entonces, la comisión ad hoc me parece un saludo a la bandera.