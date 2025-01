El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se refirió al reciente escándalo en el Congreso de la República por la presunta red de prostitución que operaría dentro de sus instalaciones y dijo tener sospecha de que congresistas e incluso el propio Eduardo Salhuana, estarían siendo amenazados con videos pues no entiende la inacción que se tiene en torno a este tema.

"Creo que debe retirarle la confianza el Oficial Mayor y a cualquier otro funcionario que haya tenido que ver con la contratación, está a tiempo de hacerlo y si no lo hace o es cómplice o de repente también lo tendrán grabado en algún video y lo están extorsionando como probablemente lo están haciendo con otros congresistas, porque para qué van a contratar estas personas, para qué iban a usar una red de prostitución, seguramente para grabar a congresistas y extorsionarlos, si no toma una decisión, uno puede pensar cualquier cosa (refiriéndose a Eduardo Salhuana)", declaró el ex congresista.

El actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana no logra aclarar cómo fue que Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, llegó a ocupar ese cargo o quién lo nombró en ese puesto. Cabe recordar, que Torres Saravia ha sido señalado como presunto líder de una red de prostitución que colocaría a jóvenes, sin la experiencia o estudios requeridos, como 'asistentas' o 'asesoras' para supuestamente brindar servicios sexuales a congresistas. Además, Torres también sería el presunto responsable de la muerte de Andrea Vidal, extrabajadora del Legislativo, que falleció tras varios días de agonía, luego de ser atacada por sicarios en el taxi en el que se transportaba a su casa.

Asimismo, Eduardo Salhuana ha decidido que la permanencia del Oficial Mayor, Giovanni Forno, la evalúen los vicepresidentes de la Mesa Directiva conformada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón de Perú Libre y Alejandro Cavero de la bancada de Avanza País y se quitó la responsabilidad. La exigencia de la salida de Forno se debe a que cuando fue citado a la Comisión de Fiscalización, dijo no recordar quién le recomendó a Torres Saravia o quién le proporcionó su CV; sin embargo, admitió su contratación.

Eduardo Salhuana viaja en medio de escándalo por presunta red de prsotitución

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, llevó a cabo su viaje a China el 3 de enero, pese al escándalo interno por una presunta red de prostitución en el Legislativo. Aunque inicialmente se anunció que su visita al país asiático se extendería del 5 al 10 de enero, el titular del Parlamento informó que reduciría su estadía.

"Cumpliré con la invitación de la Asamblea Popular Nacional de China (Poder Legislativo), compromiso asumido en el APEC Ciudadano Legislativo 2024, para fortalecer el Observatorio Parlamentario (legislación comparada), además de abordar iniciativas de ley como las Zonas Económicas Especiales Privadas, conectividad, inversiones, turismo, entre otros. Por ello, acortaremos nuestra agenda y regresaré al país lo más pronto posible", se lee en las redes del Congreso.

No obstante, el comunicado oficial no precisa la fecha exacta de su retorno al territorio nacional. Salhuana tampoco ha ofrecido información adicional al respecto, y los integrantes de su comitiva tampoco han brindado detalles. El grupo que lo acompaña está conformado por Saby Meza y Jaqueline Lozano Millones, asesoras vinculadas a Alianza para el Progreso (APP), y Jimmy Alexander Torres Sias, quien trabaja en el módulo de confianza de la Mesa Directiva desde el período legislativo 2022-2023.