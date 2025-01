¿Te vas de vacaciones? El paro camionero 2025 trae malas noticias: lo que se sabe sobre las rutas afectadas en Colombia

La hora cero del paro camionero 2025 no ha sido confirmada por la ATC en Colombia. Foto: composición LR/Freepik/ATC

La hora cero del paro camionero 2025 no ha sido confirmada por la ATC en Colombia. Foto: composición LR/Freepik/ATC

Crece la preocupación en Colombia por el paro camionero 2025. En el inicio de un nuevo año, cientos de personas se alistan para irse de viaje y tomar unas merecidas vacaciones. Sin embargo, el país vive, al mismo tiempo, un contexto difícil por las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y los transportistas, quienes exigen una reducción en el precio del combustible y demás cambios.

La situación se ha vuelto crítica por la inestabilidad en los precios del diésel, un combustible esencial para el transporte de carga. En consecuencia, se podría generar un nuevo paro camionero, que, hasta el momento, no ha sido confirmado por parte de la Asociación de Transportes de Carga (ATC).

Paro camionero 2025: ¿qué rutas serán afectadas en Colombia?

Según Blu Radio, el paro camionero 2025 afectará a Santander a partir de las 12.00 a. m. de este lunes 6 de enero. La movilización repercutirá en estas rutas, de acuerdo a la información proporcionada por dicho medio:

La Polvorera

Vijagual

Piedecuesta

Morrorico

La Lizama

San Alberto

Berlín.

No obstante, la ATC señaló que no se ha declarado ninguna hora cero para los próximos días. "De nuestra parte, no tendrán inconvenientes en sus desplazamientos y en el regreso a casa de sus vacaciones, al igual que en sus labores de transporte. Cualquier determinación la haremos pública con la debida anticipación", indicó la organización en un comunicado.

¿Cuándo empieza el paro camionero 2025?

De acuerdo a Blu Radio, los gremios camioneros de Santander han confirmado un paro que iniciará a las 12.00 a. m. del lunes 6 de enero. La medida busca exigir al Gobierno de Petro el cumplimiento de acuerdos pactados en septiembre del 2024, en un contexto de tensiones por alzas en el ACPM y peaje, según informó el medio.

¿Habrá paro camionero en Colombia?

La ATC informó que no se ha decretado un paro camionero en Colombia. De acuerdo a la institución, las bases transportadoras son las que toman la decisión.

"Ante la desinformación malintencionada en diferentes medios y redes sociales por parte de intereses políticos y personales, manifestamos claramente que en estos momentos nos encontramos en Asamblea Permanente y en procesos de consultas y socialización con nuestras bases transportadoras... A las bases transportadoras les queremos manifestar que es hora de unirnos y no dejarnos manipular por algunos que buscan debilitar esta lucha. Los incumplimientos son claros y estamos trabajando por hacerlos respetar", expresó la ATC en un comunicado.

Por otro lado, la Fundación de Camioneros de Colombia exclamó que tampoco convocó a un paro camionero. "A los medios de comunicación que nos preguntan, la fundación no ha convocado a nuestros vinculados a ningún paro. Otros gremios tampoco", respondió la entidad en sus redes sociales.

De acuerdo a dicha fundación, Renacer Camionero, Sinalco y la Asamblea Nacional del Transporte no participarán en la protesta. "A la opinión pública nacional y transportadores del país: no se dejen desinformar ni dividir por oportunistas que buscan sus intereses particulares y politizar un proceso gremial serio. No queremos politiquería ni politiqueros entre los camioneros del país", anunció el último gremio.