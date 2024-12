El parlamentario Juan Burgos, presidente de la Comisión de la Fiscalización del Congreso, señaló que entendía que la presunta red de prostitución que funcionaba en la sede de ese poder del Estado se habría organizado para prestar favores sexuales a cambio de lograr votos de los parlamentarios en los distintos temas tratados.

En entrevista concedida anoche a un canal de TV, ante la pregunta: “Si había una red de señoritas que brindaban estos servicios, ¿estos servicios se brindaban a los congresistas?”, el parlamentario precisó:

“Yo entendería que se trataría de involucrar estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. Iría por ese sentido. No creo que haya habido una existencia de dinero, sino que quizá (se buscaba) favorecer el cambiar la votación. Se habría llegado a ese nivel. Ese comportamiento lumpenesco no se debe permitir”.

También señaló que se debe limpiar la casa desde dentro, porque no se podía seguir indagando afuera, mientras no se limpiaba el Congreso. Precisó además que insistirá en que su grupo de trabajo cuente con atribuciones de comisión investigadora para poder precisar si, en efecto, la muerte de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal tiene que ver con el hasta ahora no habido Jorge Luis Torres Saravia, principal implicado en este caso.

El congresista Burgos informó que la Comisión de Fiscalización iniciará también las indagaciones correspondientes sobre la presunta red de prostitución en el Congreso. “Sí, vamos a convocar a los miembros de la comisión a una sesión extraordinaria de manera virtual para el día viernes 20 de diciembre, para investigar el caso”, informó a La República.

El legislador de Podemos Perú confirmó que se tiene previsto citar a Torres Saravia en la dirección que figura en el Reniec. Además, en el marco de las indagaciones, se prevé recoger el testimonio del secretario general del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, un personaje muy cercano a César Acuña.

“La contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional viene desde la época del señor Valdez. Él lo llevó como asesor principal cuando ya tenía una denuncia por violación en la Fiscalía en Pacasmayo, si no me equivoco, y lo protegieron llevándolo al Congreso como asesor del señor Valdez”, manifestó Burgos.

En efecto, el 2020, Torres Saravia fue denunciado por una mujer de haberla dopado y violado en un hotel de Pacasmayo después de invitarle unas cervezas, según consigna un parte policial.

MP: inician investigación

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el delito de explotación sexual contra Jorge Luis Torres Saravia, extrabajador del Congreso y muy cercano a la cúpula del partido Alianza para el Progreso (APP), quien es señalado como presunto responsable de una red de prostitución que aparentemente tenía presencia en la sede parlamentaria.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, instancia que abrió una carpeta luego de diligencias de verificación efectuadas por la Primera Fiscalía Penal de San Luis–La Victoria.

Hasta ayer, Torres Saravia estaba inubicable para las autoridades e incluso se rumoreaba que habría salido del país.

Jorge Luis Torres Saravia laboraba en la oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional (GR) de La Libertad, desde mediados del 2013. En enero del 2015, Alianza para el Progreso (APP) asume la gobernación regional de La Libertad con César Acuña y Torres Saravia permaneció en el puesto. Luego, cuando Acuña renuncia en octubre del 2015, quien asume la gestión es Luis Valdez Farías. En toda la gestión, Torres Saravia se mantuvo en el cargo.

Posteriormente, Luis Valdez fue elegido congresista por APP y convocó a Jorge Luis Torres Saravia como asesor principal de su despacho, desde marzo del 2020. Cuando Valdez deja el Congreso, en agosto de 2021, Torres Saravia asume inmediatamente el cargo de asesor principal en el despacho de Idelso Manuel García Correa. Trabajó 22 meses en ese despacho, hasta mayo de 2023.

Luego hace un paréntesis en los meses de junio, julio y agosto de 2023, periodo en el cual pasa a trabajar en el Ministerio de Justicia (Minjus) durante la gestión de Daniel Maurate. Allí ocupó el cargo de jefe de la Dirección General de Defensa Pública.

En setiembre de 2023 regresa al Congreso, durante la presidencia de Alejandro Soto (APP) en este poder del Estado. Fue Soto quien le dio el alto cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional, con un sueldo de 19.000 soles. Eduardo Salhuana (APP) inicia su gestión a fines de julio de 2024 y mantuvo a Torres Saravia en la misma jefatura hasta hace unos días.