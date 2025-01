Congreso presenta proyecto de pena de muerte para personas involucradas en delitos de narcotráfico, corrupción y violación de menores

El Congreso de la República sigue insistiendo en la implementación de la pena de muerte. El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley que propone reformar la Constitución para incluir una serie de delitos graves como causales de pena de muerte en el artículo 140 de la Carta Magna. Entre estos delitos se mencionan el narcotráfico, la corrupción y la violación de menores, entre otros. Según el título del proyecto, esta nueva iniciativa "no transgrediría las obligaciones internacionales del Estado peruano".

"La necesidad probada de incorporar nuevos delitos con pena de muerte, especialmente aquellos vinculados a ilícitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y los delitos que afectan la integridad de niños y adolescentes, habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda", es el texto que se busca añadir al artículo 140 mediante esta reforma constitucional.

Comparativa entre el artículo 140 y el artículo modificado por el Proyecto de Ley

Según detalla el documento oficial del proyecto, esta modificación al texto constitucional permitiría que, ante la necesidad de aplicar la pena de muerte, se inicie un procedimiento de denuncia del tratado correspondiente como paso previo. Además, el texto refuerza su argumentación mediante una comparación jurídica sobre la aplicación de la pena capital en legislaciones extranjeras adheridas a distintos acuerdos internacionales.

En comunicación con La República, Alfredo Pariona, congresista y principal autor del proyecto de ley, explicó las razones detrás de la presentación de esta reforma constitucional. Consultado sobre cómo se pretende aplicar la norma sin transgredir la normativa internacional, el congresista aseguró que la fórmula propuesta sigue el procedimiento adecuado para denunciar la Convención Americana y habilitar la aplicación de la pena capital.

"Precisamente, para no transgredir la norma internacional, que es la Convención Americana, se está planteando una reforma constitucional y no una ley, para que el Estado peruano pueda iniciar el proceso de denuncia, siguiendo los procedimientos previstos en la Convención de Viena. En el Perú, los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional; por eso se plantea esta reforma", señaló.

El congresista también aseguró que su proyecto busca ser el primer paso para salir de la Convención Americana y calificó la medida de "razonable y proporcional": "No se está planteando la pena de muerte de manera inmediata, porque sabemos que eso sería no viable. No estamos insistiendo, estamos planteando una reforma constitucional para habilitar al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia de la Convención para posteriormente poder modificar el Código Penal e imponer la pena capital para delitos graves, como sucede en países con los que tenemos sólidas relaciones como Estados Unidos, China y Tailandia. Es una medida razonable y proporcional, no es arbitraria", dijo.

Experto en derecho internacional criticó el proyecto de ley de reforma constitucional: "Es una ley inútil que no añade nada"

En declaraciones exclusivas para La República, Francisco Belaunde, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lima, cuestionó la propuesta legislativa del congresista Alfredo Pariona, calificándola de "inútil".

"Es un proyecto que no aporta nada. Indica que se aplicará la pena de muerte a otros delitos, pero previa denuncia del tratado de la Convención Americana. Sin embargo, no se necesita una ley para esto. Está implícito en el tratado que cualquier Estado puede denunciar la Convención. No hace falta una ley para hacerlo. No entiendo el propósito de este proyecto (…) Es un gasto de tiempo en una ley que no aporta nada (…) Si se desea implementar la pena de muerte, basta con denunciar el tratado, y para ello no es necesaria una ley. Es una ley inútil que no añade nada", concluyó.