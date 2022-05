Fernando Yovera: “La prensa debería suspender la cobertura del Congreso”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Fernando Yovera. El periodista explicó que Perú es el único país que impide a la prensa entrar a las instalaciones del Congreso. Lo más grave - continuó - es que los partidos políticos, que aseguran defienden la democracia, apoyan este tipo de medidas irregulares que atentan contra la libertad de expresión.

- Cubriste muchísimas veces las sesiones del Congreso...

Sí, he sido director del canal del Congreso.

- Entonces sabes muy bien lo que implica cerrar estos espacios. ¿Qué es lo que se les está robando a los televidentes? Jorge Montoya dice que recibimos el producto y nada más. ¿Cómo tomamos esta prohibición del Congreso a los periodistas?

Tengo la suerte de haber sido miembro del cuerpo de prensa en el Senado de Estados Unidos. He trabajado muchos años como periodista en el Congreso, he sido director del canal del Congreso, he sido asesor de tres presidentes del Parlamento.

La cobertura de prensa del Congreso nunca se ha interrumpido ni en las peores dictaduras ni tampoco ha sido intervenida de esta manera. Imagínate, en el mundo, Perú es el único país que no permite que la prensa entre al Hemiciclo.

Putin no se lo prohíbe a su prensa, Xi Jinping no se lo prohíbe a la prensa china y, creo que, en Corea del Norte la cobertura es más o menos irrestricta. Si no existiera el inefable almirante Montoya, me imagino que lo habrían inventado en Hollywood. Un personaje que ha trascendido nuestras fronteras, junto con su colega Cueto, son la especie de pareja dispareja del Congreso, son rarísimos.

La nueva palabra acuñada en el Parlamento es “inconveniente”. Ellos realmente creen que vamos a ver “el producto final” y que nosotros, la gente de los cerros, no tenemos derecho a ver nada hasta que nos lo den oleado y sacramentado, ¿para qué queremos pensar, no?

Yo creo que la Marina debería sacar un comunicado diciendo que son fallas, como decimos en la televisión, de origen y que no es culpa de la Escuela Naval porque esta no hace energúmenos, los expulsa.

Lo más sorprendente es que los coleguitas de ahora callan, murmuran, pero no hacen nada. La prensa debería suspender la cobertura del Congreso hasta que esto cambie.

- Pero también es un tema de líderes. María del Carmen Alva el 3 de mayo dijo que se iban a abrir las puertas del Congreso y estamos 10 de mayo y nada.

Es un acto que no solo ofende, sino que nos debe preocupar a todos los demócratas.

No solo se están tomando estas medidas, están siendo aceptadas por la mayor parte de partidos que se llaman democráticos. Esto es inaceptable y los periodistas somos los que tenemos que tomar un papel militante en la defensa de nuestra propia libertad de cobertura.