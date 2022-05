RMP sobre tesis de Pedro Castillo: “Es el Gobierno del plagio”

La pareja presidencial, Pedro Castillo y Lilia Paredes, habría copiado en su tesis para obtener el grado de magíster. Según una investigación del programa Panorama, el 54% del trabajo académico sería un copia y pega. Ante ello, Rosa María Palacios sostuvo que este es “el Gobierno del plagio”.

La abogada señaló que esto es inaceptable, ya que lo máximo permitido de coincidencia en un trabajo de investigación es 10%. La tesis fue presentada en el 2011 cuando todavía no existía la Sunedu y la filial de Tacabamba de la Universidad César Vallejo (UCV) aún funcionaba.

El trabajo de 121 páginas lleva por título La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa n.° 10465 Puña-Tacabamba-Chota. Un tema que dista mucho hoy del actual Gobierno de Castillo Terrones.

RMP detalló que dos de los tres expertos que revisaron la tesis del presidente y la primera dama no existen. Se trata de John Hualcas Reyes y Andrea Jesús. Mientras que la tercera persona, identificada como Erick Carlo Figueroa Coronado, fue jurado de su tesis y, a su vez, validador. Algo que no está autorizado.

Agregó que el principal interés de Pedro Castillo y Lilia Paredes de concretar una maestría es la bonificación que reciben todos los maestros por el grado académico.

“Este jurado no se dio cuenta de que no había ninguna sola cita en 121 páginas, no citaban nada, nunca. ¿Eso es una maestría? ¿En serio? Aquí no pasa nada. En cualquier otro país del mundo, el presidente estaría renunciando. Primero pediría disculpas porque ha robado y ha mentido, plagio implica robar y mentir”, aclaró.

La conductora de “Sin guion” recordó que este no es un hecho aislado. Betssy Chávez, ministra de Trabajo, habría plagiado el 49% de su tesis para obtener el título de abogada. La funcionaria alegó que todo era una calumnia.

Asimismo, el ministro de Educación, Rosendo Serna, tendría el 70% de su tesis de doctorado plagiado. Palacios resaltó que hasta la dedicatoria fue un copia y pega.

“¿Qué les ha pasado? Nada. ¿Han perdido sus títulos? No, de ninguna manera. ¿Ha habido una sanción social? No. Todos son plagiadores, robar y mentir (...) El plagio es delito”, manifestó.

Karelim habla

Luego de su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Karelim López ha brindado dos entrevistas este fin de semana. La letrada precisó que la empresaria ha aportado varios detalles importantes en el caso que involucra a Pedro Castillo.

“Karelim López considera que si Bruno Pacheco cuenta todo lo que sabe, el presidente tiene que salir del poder ese mismo día. Ella señala que el mandatario es líder de una organización criminal”, expuso.

Durante el dominical Panorama, López Arredondo precisó que el exsecretario general de Palacio tenía conocimiento de que la maestría de Pedro Castillo no fue obtenida de manera legal.