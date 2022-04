JNE sobre cambios a normas de financiamiento partidario: “Afectan el principio de transparencia”

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció sobre las modificaciones a las normas de financiamiento partidario propuestas por los proyectos de ley 1224/2021-CR, 533/2021-CR y 823/2021-CR. El organismo expresó que, con tales cambios, la transparencia se ve afectada y se debilita la lucha contra la corrupción.

“Afectan el principio de transparencia y la evitación de la corrupción, entre otras razones, por disminuir considerablemente las sanciones impuestas a las organizaciones políticas y candidatos ante infracciones a las normas sobre financiamiento partidario”, se lee en su comunicado.

Asimismo, señaló que, mediante una opinión técnica remitida oportunamente al Congreso, se ha determinado que el proyecto de ley 1224/2021-CR es inviable porque propone reducir las multas a las organizaciones políticas ante transgresiones a la normativa, como aportes de fuente prohibida o montos mayores a lo permitido. Por este motivo, asegura que incentivaría la comisión de infracciones.

La iniciativa propone incrementar las multas de la siguiente manera:

Pasar de una no menor de 5 ni mayor de 15 UIT a una no menor al 10% de 1 UIT ni mayor a 1 UIT, en casos leves

Pasar de una pena no menor a 16 ni mayor a 30 UIT a una no menor a 1 ni mayor a 2 UIT en casos graves

Pasar de una multa no menor de 31 ni mayor de 100 UIT a una no menor de 3 ni mayor de 6 UIT en casos muy graves.

En el caso de las infracciones cometidas por candidatos en relación a la omisión de sus gastos de campaña ante la ONPE, se propone reducir la multa vigente. De esta manera, pasaría de una sanción no menor de 10 ni mayor de 30 UIT a una no menor del 10% de 1 UIT ni mayor a 1 UIT.

Frente a ello, el JNE afirma que las nuevas sanciones no garantizarían la legalidad de los ingresos y gastos de los postulantes. El monto de las multas no debería generar preocupación a quienes no pretenden transgredir los límites prohibitivos.

La entidad electoral también observó que la redacción de la iniciativa no era clara en relación con el planteamiento de que el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente imponga una multa del 10% en forma gradual hasta el tope de 1 UIT por conductas prohibidas en la propaganda política, es decir, entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, entre otros, a los electores en los comicios.