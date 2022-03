Odebrecht: Confirman prisión preventiva para prófugo empresario Gonzalo Monteverde

El investigado empresario Gonzalo Monteverde Busalleu mantendrá la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde marzo del 2019 por el caso Odebrecht. Así lo estimó el juez Jorge Chávez Tamariz en una reciente decisión donde también mantuvo la orden de captura contra la exsocia de Monteverde, María Carmona Bernasconi.

Ambos, investigados por lavado de activos y organización criminal y que se encuentran prófugos de la justicia desde hace aproximadamente tres años, solicitaron al Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria que se deje sin efecto la medida de encarcelamiento provisional alegando nuevos elemento de convicción que debilitaban la orden impuesta.

Sin embargo, Chávez Tamariz determinó en su resolución que ambos no lograron demostrar tener arraigo laboral ni domiciliario, pues hasta el momento están inubicables y en la clandestinidad. Además, el cierre de fronteras e impedimento para salir y entrar al país para personas sin vacunaciones no es obstácula para una posible fuga, argumentó el juez: “ha sido posible salir del territorio peruano evadiendo a las autoridades, así que lo sostenido por la defensa no constituye un obstáculo para su huida, máxime si se encuentra prófugo de la justicia” .

“Se mantiene vigente la prisión preventiva, porque además de no existir un elemento de convicción suficiente posterior al dictado de la referida medida, el ámbito del peligro procesal ya ha sido materia de pronunciamiento en anteriores ceses, en consecuencia no es de recibo el argumento del solicitante, debiendo mantenerse vigente las órdenes de captura para el cumplimiento de la medida impuesta en su oportunidad que ha sido confirmado por el superior en grado”, recalcó el juez para ambos.

Caso en curso

El fiscal José Domingo Pérez conduce esta investigación y sostiene que Monteverde integró una organización criminal entre el 2007 y 2015 recibiendo de la “Caja 2” de Odebrecht alrededor de US$24 905.592.

Varias de las empresas de Monteverde recibió dichos montos ilegales y luego efectuó transferencias por un total de US$2.318.751 a favor de la offshore Panameña Balmer Holding Assets Limited, vinculada también al caso Lava Jato en Brasil.

El circuito de transferencias también abarcaría al consorcio constructor IIRSA Norte (de Odebrecht) y la Constructora Área SAC (de Monteverde) que suscribieron un contrato privado por US$ 6.720.451. Una subcontratación por US$6.484.262 para uno de los socios de Monteverde, Jorge Salinas Coaguila, despertó también las sospechas de la Fiscalía sobre unos presuntos contratos simulados .

No es la primera vez que el empresario intenta anular su orden de captura. En abril del 2019, apeló para rechazar la prisión preventiva impuesta en su contra, pero su petición rechazada.

En octubre de 2019, solicitó, además, un primer cese de su prisión preventiva, pero en segunda instancia fue denegada su solicitud en noviembre de dicho año. Un segundo recurso de cese fue presentado en julio de 2020, pero fue rechazado al igual que este último intento hecho en marzo.