‘Los Niños’: ¿quiénes son los congresistas de AP que seguirían las órdenes del presidente Castillo?

La empresaria e investigada Karelim López Arredondo se habría acogido a la colaboración eficaz y habría declarado que cinco congresistas de la bancada de Acción Popular formarían parte de una organización criminal, la cual buscaría pagar las deudas que el presidente Pedro Castillo habría contraído en la campaña electoral.

De acuerdo con La República, los parlamentarios Juan Mori (Loreto) y Raúl Doroteo (Ica) formarían parte del grupo mencionado por López Arredondo. Asimismo, según Epicentro TV, los otros legisladores serían Ilich López, de Junín; Darwin Espinoza, de Áncash; y Jorge Flores, de Puno.

En ese sentido, la aspirante a colaboradora eficaz habría señalado que a estos congresistas se les habría denominado como ‘Los Niños’, debido a que cumplirían las órdenes de Castillo Terrones para recibir, a cambio, millonarios contratos con el MTC.

Conoce a los legisladores que forman parte de ‘Los Niños’ y qué dijeron respecto a las acusaciones en su contra.

Juan Mori (Loreto)

El congresista de Acción Popular Juan Carlos Mori negó ser uno de los cinco congresistas a los que, según el testimonio de la empresaria Karelim López, se les designa como ‘Los Niños’. Ante ello, Mori afirmó que se pondrá a disposición para esclarecer lo sucedido.

“Manifiesto mi rechazo a las imputaciones que se viene vertiendo en medios de comunicación, con referencia a mi supuesta participación en una mafia organizada dentro del Gobierno. Comunico que me pongo a disposición de las investigaciones para esclarecer estos lamentables hechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Raúl Doroteo (Ica)

El legislador Raúl Doroteo, representante de Ica, es vocero alterno de Acción popular. Ha asistido a diversas reuniones en Palacio de Gobierno. Incluso, en diciembre de 2021, tras salir de una reunión en Palacio, adelantó que el mandatario haría cambios en el gabinete ministerial antes de Navidad.

Doroteo compartió en su cuenta de Twitter un comunicado donde rechaza pertenecer al grupo mencionado por la empresaria Karelim López y añade que tomará acciones legales contra la investigada.

“ Rechazo enérgicamente las imputaciones vertidas. El suscrito no avala conductas soterradas que buscan favorecer intereses perversos. Por ello, y en salvaguarda de mi dignidad y honra que he cultivado a lo largo de mi vida, es que tomaré acciones legales contra la señora Karelim López Arredondo por mancillar mi apellido con falsas declaraciones que no corresponden a la realidad”, se lee en el pronunciamiento.

Ilich López (Junín)

El parlamentario de Acción Popular por la región Junín dio sus descargos ante la acusación en el testimonio de la aspirante a colaborador eficaz. En su defensa, afirma que la denuncia es una campaña sistemática en contra de la bancada de la lampa para “sacarlos” del centro político.

“ No conozco a la señora Karelim López en ninguna circunstancia ni situación. Para ello, pongo a disposición todas las pruebas, de darse. En segundo término, descarto categóricamente que esto tenga asidero. Niego rotundamente estas afirmaciones. También, creo en lo que han mencionado nuestros colegas de bancada en un comunicado”, señaló.

“Considero que esto es parte de una estrategia para quitar a Acción Popular del centro político. Es una estrategia tanto del sector de la derecha, que busca la vacancia, como del sector de la extrema izquierda, que quiere el cierre del Congreso”, añadió.

Darwin Espinoza (Áncash)

El acciopopulista señaló que no se ha reunido con la investigada Karelim López y aclaró que la empresaria no lo habría nombrado directamente como involucrado. En ese sentido, pidió a la prensa que se le deje de involucrar en el caso.

“No conozco a Karelim López, nunca me he reunido con ella y menos hemos coordinado. Además, en la manifestación que ha hecho ante la Fiscalía NO ME MENCIONA , así q les pido a los periodistas q me vienen involucrando tener mayor rigurosidad y, cuando menos, recoger mis descargos”, publicó en sus redes sociales.

Jorge Flores (Puno)

El parlamentario Jorge Flores, en septiembre del 2021, intentó sobornar a un periodista en Puno. Tal hecho lo llevó a pasar por una investigación de la Comisión de Ética del Congreso. Flores negó la evidencia publicada por este diario y no fue interrogado por los integrantes de la Comisión al decir que en ningún momento se atrevió a entregar el dinero, pese a haberse disculpado en el registro audiovisual.