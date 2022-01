Pedro Castillo: No somos el gobierno de las protestas, sino el de las soluciones

El presidente de la República Pedro Castillo visitó este sábado 29 de enero los puertos del norte de Lima que se vieron afectados por el derrame de petróleo de la empresa Repsol. Fue en la playa La Isla, en Barranca, en donde el alcalde de dicha provincia Ricardo Zender y el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, a Palacio De Gobierno se reunieron para establecer una agenda para la región.

“ Somos el Gobierno no de protestas, no de problemas, sino el Gobierno de soluciones y, por eso, estamos acá. Señor gobernador, señor alcalde, los esperamos el día jueves en la tarde. Tomen nota por favor para recibirlos en Palacio a las 2 de la tarde”, expresó el jefe de Estado en declaraciones difundidas por TV Perú.

El mandatario anunció que llamará a los ministros para que den “salida” a la problemática en el norte y que su gestión asignará “el presupuesto que corresponde”. Al gobernador regional también le dijo que lleve a la reunión a los acaldes provinciales y distritales, y que juntos van a entablar “una agenda” para las provincias de Lima. “Venimos acá no solamente a mirar, somos hombres de acción” , añadió.

Asimismo, Castillo Terrones señaló que, junto a su gabinete ministerial, están dispuesto a desplazarse a cualquier provincia que el gobernador Chavarría y la población decidan, con el objetivo de realizar un Consejo de Ministros descentralizado, “para atender a la población, para escuchar a los pescadores”.

“Cómo es posible que, en 200 años de vida, nuestro pueblo esté pidiendo agua para la escuela, para el barrio, para la comunidad. Eso no puede estar pasando. Por eso, máximo el 28 de marzo se van a abrir las escuelas. Los maestros y la comunidad tenemos que estar dispuestos a poner el hombro, pero no podemos abrir las escuelas si no tienen agua, si tienen al lado el mar contaminado. Para (solucionar) eso venimos acá”, concluyó.