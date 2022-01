Del Rincón a Castillo: “¿Es usted incapaz de encontrar personas adecuadas para rodearse?”

Cuestionamientos. El periodista mexicano de CNN Fernando del Rincón cuestionó las decisiones del presidente de la República, Pedro Castillo, para designar a altos funcionarios en el Gobierno, así como a los ministros de Estado. Esto, durante una entrevista llevada a cabo este lunes 24 de enero en Palacio de Gobierno.

“ ¿Es usted incapaz de encontrar personas adecuadas para rodearse en sus ministerios? ¿Necesita que alguien más lo haga? ”, cuestionó Fernando del Rincón a Pedro Castillo. Seguidamente, el mandatario respondió: “Este es un Gobierno de ancha base, de puertas abiertas. En la mañana de hoy estaba con unos expertos, por ejemplo, en economía, y me decían: ‘Déjese ayudar por los funcionarios que ya pasaron’”.

“Este Gobierno se da cuenta que es importante llamar gente, pero también hay personas muy notables, muy notorias, que quieren a este país. Yo quisiera que se acerquen. Hago un llamado no solamente a ellos sino a los inversionistas ”, añadió Castillo Terrones.

En otro momento, Fernando del Rincón consultó a Pedro Castillo sobre la presunta influencia del líder de Perú Libre en los nombramientos para conformar el gabinete ministerial. “¿Qué tuvo que ver Vladimir Cerrón en otros nombramientos?”, preguntó Del Rincón.

“ No ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón ”, atinó a decir Castillo. “¿Usted se reunió la vez pasada con Vladimir Cerrón?”, replicó el periodista al jefe de Estado.

“Como lo hago con cualquier secretario de cualquier partido. Aquí no hay una barrera, acá no hay una valla. No solo (me reúno) con Perú Libre, (también) con partidos de centro o de izquierda, o con todos. Hago un llamado a los partidos de oposición, que vengan y conversemos ”, exclamó Castillo Terrones.

Asimismo, el periodista de CNN le recordó a el presidente las veces que se trató de desvincular de Vladimir Cerrón. “Hoy soy el presidente de todos los peruanos (….) Vladimir Cerrón es el secretario general del partido. No tiene ninguna influencia”, dijo Castillo.