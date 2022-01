Inició sesión descentralizada de ministros en Moquegua sin presencia de la prensa

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vázquez, y el mandatario de la República, Pedro Castillo, llegaron a Moquegua para una sesión descentralizada de la PCM. El evento se desarrolla en el exclusivo Country Club, a las afueras de la ciudad.

En sus palabras de saludo, Pedro Castillo sostuvo que hoy se abordarán temas importantes como salud, conexión vial y la recuperación de la soberanía nacional. Esto último esta referido a la educación.

Dijo además que no daría cabida a grupos que obstruyen o no quieren que la gestión se desarrolle, por el contrario, se enfocará en las propuestas para el desarrollo de la Macrosur. En esto último, insistió para traer gas barato de Bolivia.

En el salón donde se desarrolla la sesión no se permite el ingreso de los periodistas argumentando la tercera ola. Se anunció una conferencia al finalizar el evento, pero el presidente Castillo no participará de ella, por lo que será presidida por la titular de la PCM. Según se conoció, el primer mandatario acudiría a visitar obras y el Hospital de Moquegua, pero dicha agenda aun no se confirma.

A las afueras del Country Club se realiza una protesta de ahorristas de Credicoop y exsimpatizantes de Perú Libre. Asimismo, muchas personas, en un inició pugnaban por ingresar, pero no se les permitió el paso.