Guido Bellido sobre pedido de Consejo de Estado: Quieren hacer parecer que hay una crisis

Guido Bellido, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se refirió este sábado al pedido de convocar a una sesión urgente del Consejo de Estado que realizaron las diversas instituciones constitucionalmente autónomas al presidente de la República, Pedro Castillo, tras “la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública”. En ese sentido, el primer ministro aseguró que “no existe” crisis alguna y que un llamado a Consejo de Estado “en este momento no está en agenda” .

“ No existe ninguna (crisis política). Ese es el propósito de las bancadas o los partidos políticos que han perdido (las Elecciones Generales 2021). Quieren hacer parecer eso. Eso es un plan para traerse abajo al Gobierno, no a un ministro . (...) Ahora dicen: ‘Para que el pueblo escarmiente, vamos a vacar al presidente que ha elegido, vamos a censurar a los ministros que el presidente constitucionalmente haya designado’. Son estrategias que este sector antipatriota pretende hacer”, declaró Bellido a Canal N.

El primer ministro también volvió a cuestionar la labor de la prensa, sector al que acusó de “tergiversar las cosas”. Estas declaraciones tienen lugar luego de que el portal Epicentro TV difundiera capturas de conversaciones en las que se reveló que Bellido Ugarte incentivó a la bancada de Perú Libre a realizar ataques contra el canciller Óscar Maúrtua y contra Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“ Hay mucha gente que no quiere que este Gobierno cumpla los objetivos que tiene. Todos los días se convierten en una suerte de tergiversar las cosas, de hacer parecer lo que no es. Eso no es bueno . (...) El tema de la publicidad estatal, cuando lo fuere, va a ser descentralizado. Son mecanismos muchos más democráticos, porque creo que todos necesitan ser parte del conglomerado de medios de comunicación que se esfuerzan y entienden las necesidades”, agregó.

Bellido: Nos quieren dividir a mí y al presidente

Durante su participación en la Mesa de Desarrollo en Quillabamba, el primer ministro Guido Bellido acusó a la prensa de no informar con la verdad y de intentar generar una pelea entre él y el presidente de la República, Pedro Castillo.