No aparece aún en las encuestas. A Beingolea eso no le preocupa. Para él es una fotografía de momento de una historia que debe definirse en tres meses. Pero eso no se amilana y esta semana desafió a Julio Guzmán a un debate. Horas después de esta entrevista, el líder del partido Morado confirmó que dio positivo a la COVID. Beingolea escribió en twitter que lo esperaría hasta su recuperación. “Amo los debates para confrontar y comparar ideas, además yo soy un hombre de chamba…

¿Y Guzmán no..?

Discúlpame pero él, en la anterior campaña, dijo que era “un orgulloso mantenido” explicando que lo mantenía su mujer, lo que no tiene nada de malo. Pero alguna vez en tu vida tienes que trabajar. Todos sabemos que a Keiko la mantiene su partido. A mí me mantiene mi trabajo, soy mil oficios y he tenido que sustentar a ocho hijos. Querían debatir sobre trabajo dos personas que no trabajan.

-Por qué no reta George Forsyth que va primero en las encuestas?

¿Me hablas en serio? ¿En serio crees tú que él pueda debatir? Revisa sus conferencias cuando era futbolista. En la campaña, para ser alcalde de la Victoria, huyó de todos los debates. El único correlón de esta campaña no es Guzmán, también Forsyth. Si hubiese aceptado debatir en esa elección municipal nuestra candidata Lucía Ledesma lo hubiese desnudado. Lo invitaría, pero es perder el tiempo.

-¿Está ninguneando al candidato favorito de los peruanos?

Dirás de la más alta minoría.

-¿No es “un golpe bajo” cuestionar hasta la conducta deportiva del candidato cuando era arquero de Alianza?

¿Te parece un golpe bajo decir la verdad? Analicemos al candidato, en su vida demostró altos niveles de irresponsabilidad. Cuando era arquero en Alianza y venía un clásico importante él se lesionaba, hay dirigentes que decían que esa lesión no era cierta, hay noticias posteriores a un clásico que lo descubrieron en situaciones que no voy a entrar. No terminó la universidad, apostó por la empresa tampoco funcionó, fue alcalde de la Victoria y los dejó abandonados. No quiero tener un presidente que todo lo que ha emprendido lo abandonó.

-¿Qué ideas deberían priorizarse en un debate presidencial?

Me preocupan tres puntos. El empleo, no hay forma de reactivar la economía sino nos basamos en el empleo, estemos en la situación que estemos no se puede soslayar la educación y la seguridad ciudadana. Por supuesto debemos hablar de salud, infraestructura.

-¿Cómo generamos empleo en un país en donde hasta la inversión privada está en entredicho?

La inversión privada crea empleo, sobre los conflictos el Estado no puede tener un rol pasivo frente a ellos, como lo hizo Vizcarra que decía que este tema lo verá el próximo gobierno. Necesitamos un presidente que tome decisiones de acuerdo a la ley, pida a la gente que lo acompañe en ese norte y no se deje amedrentar con las voces de algunas personas que gritan mucho pero no representan el sentir de todos. Hay que compenetrar a la gente en lo de la inversión privada y recuperar el principio de autoridad. Hoy en el Perú tenemos un estado indolente que no se mete y un sector privado absurdo que en lugar de contribuir empeora más las cosas, no es capaz de tener un concepto social de su actividad, creo en la propiedad privada pero con un objetivo social, de eso habla la constitución que no se aplica. Ese texto es socialcristiano.

-No está de acuerdo con el cambio de constitución de 1993, algunos insisten que fue concebida en un régimen autoritario.

En el 1993 era un periodista deportivo y pensé que no debía haber CCD, la constituyente que elaboró el texto, pensé que era ilegítimo. Esa es una posición romántica aceptable 5 años después, no después de 30 años. Esta constitución le ha permitido al país convertirse en un referente para América Latina por su crecimiento económico, reducción de pobreza, más ingreso per cápita etc. Escucho a Verónika Mendoza y Marco Arana, y quieren volver a los modelos que fracasaron? Cuando empezó Hugo Chávez, el grito de la calle era cambio de constitución. Ese caballito de batalla que también se usó en Argentina o Chile no tiene por qué funcionar en Perú. Lo que tuvimos en el Perú son gobiernos liberales que no respetaron este texto socialcristiano, faltó un estado tutelar de los derechos de los trabajadores, que garantice la propiedad privada con fines sociales, que supervise e intervenga cuando sea necesario. El capítulo económico no cambiaría nada, sí en el diseño del Estado, el tema político.

-¿Qué debería cambiarse en lo político, hay ambigüedad en lo referente a la vacancia?

Después de lo ocurrido con Vizcarra, ¿tú crees que el próximo presidente no recibirá una intentona de vacancia?

-Si no tiene mayoría en el Congreso, sí…

Y lo más probable es que no la tenga, te lo firmo ahora, el presidente sea quien sea, va a tener ese problema, tenemos que cerrar conceptos, cambiar la palabra sino se entiende. Pero esas son anécdotas, hay que cambiar también cosas de fondo, me parece que el país requiere un Senado, una cámara de reflexión, dicho sea de paso, donde los arequipeños siempre se lucieron. Creo en el voto voluntario, así evitaríamos el voto de protesta o “del chongo” que nos lleva a muchos pescaditos al Congreso.

-¿Está de acuerdo cómo se vacó a Vizcarra?

No, el PPC presentó un comunicado, antes de presentada la vacancia, nuestro desacuerdo con ese proceso, este Congreso, en plena pandemia, demostraba la absoluta insensatez, estaban más preocupados en sus pleititos, todos, hasta Vizcarra aprovechador, él fue llevado por PPK y no tuvo lealtad. Ese también es un problema de valores, los peruanos tenemos que cambiar el chip.

-¿El quinquenio estuvo marcado por la fujimorización de la campaña, PPK es vacado por indultar a Fujimori y ahora Keiko anuncia que si gana lo indultará?

Me parece que el país tiene temas más importantes que el indulto de Fujimori. Es una irresponsabilidad de Keiko Fujimori poner el tema en debate, el objetivo es polarizar el país, utiliza el tema de su padre con un objetivo político, en la anterior campaña dijo que no lo indultaría porque según las encuestas sí hacía eso perdería la elección. Ahora que necesita el voto duro del fujimorismo anuncia el indulto. Qué vergüenza como persona, indulta al papá por interés político.

-¿Es posible indultar a Fujimori?

El cumplimiento de una pena es fundamental para que la sociedad diga si cometes este delito tienes esta pena, el mensaje del indulto es: “tranquilo, dile a tu hija que salga a llorar y sales. Distinto es que haya razones humanitarias reales”.

-Un colaborado eficaz dijo que Odebrecht financió una encuesta para PPC y dijo que usted lo sabía.

Es una mentira gigantesca dicha por un personaje que me odia profundamente, yo bloquee una ley que él pretendía sacar con nombre propio para beneficiar a Odebrecht. Era un árbitro.

Pero el partido recibió un aporte de Odebrecht

Eso es algo que no ocurrió en un mi época, está investigación y preferiría no decir nada, en todo caso si ocurrió no era un delito, no estaba penalizado. Lo ocurrió es que Lourdes Flores contrató una encuesta que pagó ella para saber quién podía postular a la presidencia, en donde gané yo. Pero la pagó ella.

¿Cómo escapa el PPC a esa idea de ser un viejo partido de derecha?

En la dictadura de Velasco, apoyado por las izquierdas, fue el PPC el único partido que luchó contra ella. La respuesta de Velasco fue “los de derecha de PPC”, así quedó ese mote, luego vino Alan y nos clavó el cartelito de “partido de los ricos” y no pudimos quitarlo, nos faltó esquina. No me siento de derecha, sino bien a la izquierda de Keiko Fujimori y López Aliaga y tan a la derecha de Verónika Mendoza.