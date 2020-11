Congreso: Ética rechaza abrir indagación contra Manuel Merino por retrasar debate de la ley ONP

La Comisión de Ética rechazó abrir una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Manuel Merino, por presuntamente aplazar el debate de la ley para el retiro de fondo de la ONP.

En octubre, el legislador Jim Ali Mamani, exintegrante de la bancada UPP, presentó una denuncia ante este grupo de trabajo parlamentario contra el titular del Parlamento debido al retraso para evaluar el tema en el Pleno.

De acuerdo al ahora congresista no agrupado, Merino de Lama habría infringido el artículo 31 literal A, y artículo 32 del Reglamento del Legislativo; así como los principios de independencia, transparencia, bien común, veracidad, respeto y probidad, contemplados en el Código de Ética.

Debate en la Comisión de Ética

Durante la sesión virtual de la Comisión de Ética, se presentó el oficio de Mamani contra Merino. Asimismo, un escrito de los ciudadanos Aquino Malpartida Pérez, Wilfredo Percy Carhuas Ynca, Guillermo Oviedo Martínez e Iván Evaristo Quispe Escalante, quienes recopilaron 352 firmas de adhesión y apoyo a la denuncia del parlamentario.

No obstante, al momento de definir la admisión del documento, la transmisión se entrecortó por unos minutos. En diálogo con La República, Mariano Yupanqui, quien preside este grupo de trabajo, informó que la denuncia fue rechazada por mayoría.

“Se solicitó el voto de los integrantes de la Comisión, pero no pasó. Varios colegas argumentaron que no era causal, ya que la denuncia fue por [el tema de] la ONP y justo el día de hoy recién se ha terminado de aprobar [por insistencia] en la Comisión de Presupuesto. No estaba dentro de nuestro alcance", manifestó el integrante de la bancada Somos Perú a este medio.

Por ello, Yupanqui comentó que solo un congresista votó a favor de abrir pesquisas preliminares contra Manuel Merino.

Proyecto sobre aportes de la ONP aprobado por insistencia

Cerca de las 10.00 a. m., la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sesionó para definir la aprobación por insistencia del predictamen recaído en la autógrafa de la ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de aportes para los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Esta norma permitiría el retiro de hasta S/ 4.300 a los aportantes de la ONP, así como la devolución del 100% a aquellos aportantes con más de 65 años que no accedieron a una pensión.

Dicho texto, finalmente, fue admitido con 9 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Previamente fue aprobado en las comisiones de Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor. Ahora, solo queda pendiente su debate el pleno del Congreso.

