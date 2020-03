Rosa Ortiz: “El proyecto del Gasoducto está en una situación en la que debe licitarse de una vez”

Rosa María Ortiz, exministra de Energía y Minas durante el gobierno de Ollanta Humala, explica en la siguiente entrevista por qué motivos el proyecto del Gasoducto tendría que ser retomado a la brevedad por un asunto de seguridad energética y para promover el desarrollo del sur peruano.

¿El proyecto del Gasoducto debería licitarse de una vez?

Efectivamente. El proyecto del Gasoducto está en una situación en la que debería, desde mi punto de vista, licitarse de una vez y avanzar. Yo creo en el proyecto como proyecto.

¿Por qué razones debería licitarse sin esperar más?

Se me ocurren hasta tres razones. La primera, por un asunto de seguridad energética. Hoy el 45% de la energía que se produce en el país para alimentar el sistema interconectado depende de las centrales térmicas, básicamente las ubicadas en Chilca. Todas esas reciben el gas del ducto de TGP y ya ha habido casos en los que el ducto, no de gas sino de líquido, que corre en paralelo, se ha roto. Y cuando eso ocurre se debe suspender el suministro.

De ambos ductos.

Exacto, porque corren en paralelo. Entonces, una rotura que pudiera tomar un tiempo grande para solucionar, podría derivar en un problema de desabastecimiento…

¿Nacional?

Claro, porque es un sistema interconectado.

¿Cuál es la segunda razón?

Está el tema del desarrollo de la macro-región sur.

Que es una vieja promesa.

Es, como usted dice, una vieja promesa, y hay un tema de justicia, además. Los yacimientos están en el Cusco y, en esa línea, esa gente debe recibir los beneficios que los limeños venimos recibiendo desde hace más de 15 años. El país tiene que seguirse desarrollando y no puede hacerlo solamente desde el centro.

¿Y la tercera razón?

La posibilidad de seguir explorando en esa zona. Nadie va a querer explorar ni invertir si no sabe por dónde va a sacar el gas. Descubrir un yacimiento y tenerlo todo aguantado ahí dentro, ¿de qué sirve? Ese es el caso del Lote 58, que en un momento fue de Petrobras y se transfirió a los chinos, quienes no pueden sacar (el recurso).

De acuerdo, ¿pero es posible relanzar el proyecto?

Sí, existen posibilidades. Si se lanzara una licitación para que alguien asuma lo que falta, porque se trata de un proyecto que tiene un avance de un 30%, puede haber empresas interesadas, inclusive el mismo consorcio…

¿Qué perdió contra el consorcio de Odebrecht?

Exacto. Incluso esa vez había un tercer interesado, que no llegó a presentar su propuesta. Una cosa es la situación de Odebrecht y otra el proyecto mismo. El contrato con Odebrecht ya caducó. Este sería un nuevo proceso, que se tendría que hacer con toda la transparencia, y el nuevo consorcio que ingrese no tendría que asumir ningún pasivo.

Entonces, ¿por qué no se avanza con el gasoducto?

Por temor de los funcionarios. Este gobierno, lamentablemente, si de algo adolece, es de tener el coraje suficiente para avanzar en proyectos.

¿Es un tema de falta de decisión política?

Es básicamente un asunto de decisión política. El Gasoducto ya ha sido priorizado de entre los proyectos de la cartera de Proinversión, sin embargo, la fecha que se pone para el otorgamiento de la buena pro es después de julio del 2021.

Bueno, podría retomarlo el gobierno que ingrese a partir del año entrante.

Ah no, claro. Si no es este, lo tendrá que hacer el próximo, porque estamos llegando a un punto en el que se nos está complicando la situación. Si al 2023 no tenemos este ducto funcionando, vamos a empezar a despachar electricidad con centrales de diésel.

Que es más contaminante.

Ese es uno de los temas.

Y más caro.

Exacto. Es mucho más caro despachar con diésel, y nos vamos a dar cuenta de eso porque nuestras tarifas eléctricas se van a disparar, y ahí vamos a mirarnos las caras y decir: “¿y ahora?”. Nos podemos pasar con tarifas altas unos tres o cuatro años, y dependiendo del ritmo de crecimiento de la economía, incluso podría haber racionamientos. Si hubiéramos seguido creciendo a un ritmo de un 5 o 6%, esto que le digo de los racionamientos podría haber sucedido este año.

¿Por qué?

Porque, conforme vamos creciendo, avanzan las industrias, lo proyectos, y se va necesitando más energía. Si tenemos en estos momentos una sobreoferta de energía es porque se construyeron proyectos hidroeléctricos previendo un crecimiento que, por diversas razones, no fue tal. Lo que le digo no es una afirmación sacada del aire, le hablo a partir de las proyecciones que hace el COES (Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional).

Entonces, ¿conviene más retomar el proyecto ahora que esperar al 2021?

Sí. Por más que haya un avance del 30% se necesitará de unos tres años más para construirlo. Si se retomara el 2021 recién podría estar listo el 2024, o el 2025, y las tarifas para entonces ya se habrían elevado.

¿Le parece que el gobierno manejó de manera adecuada la demanda de Odebrecht ante el Ciadi?

No. Por supuesto, me parece muy mal que una empresa corrupta demande al Estado, pero estaba habilitada para hacerlo. Tampoco es que se haya ido al Ciadi de frente porque hay todo un procedimiento y, de hecho, existe una comisión dentro del MEF que ve esta etapa previa. Entonces, eso de que el gobierno diga que no estaba al tanto, no se lo cree nadie.

¿El procurador Jorge Ramírez debió salir?

Yo creo que él fue un chivo expiatorio. Al contrario, el procurador actuó de una manera transparente, tal como correspondía. Lo que pasa es que la pita se terminó rompiendo por su lado.