Navidad no tan feliz

Es Navidad y creo que a todos nos gustaría tener mejor semblante por algunas noticias como la captura de Adolfo Bazán o el retiro y la denuncia penal contra seis policías que fueron cómplices de un feminicida, pero la verdad es que no.

No nos alegra que “la justicia llegue tarde, pero llegue”. No nos alegra, nos asusta. Hoy, por estas fechas, toca hablar fuerte y claro, por las que ya no están. Por esa pequeñita de 2 años que falleció ayer, una víctima más en El Agustino del feminicida Juan César Augusto Huaripata Rosales.

De acuerdo con la fundación Thomson Reuters, Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres del mundo. La primera ciudad más peligrosa para nosotras en Latinoamérica. Aun así, la indolencia campea. Somos más creativos para hacer memes y burlarnos de las protestas feministas de otros países porque somos incapaces de mirar el nuestro. Porque hay quienes se reirán y se burlarán hasta que les pase a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas. Y ojalá no les pase jamás.

La ministra de la Mujer hace poco dijo: “De los 160 feminicidios en lo que va del año, solo hay un sentenciado”. Pues es momento de actuar y dejar de pensar que contabilizarlos ayuda en algo.

Aquí es donde entra el rol de los políticos, pues ya sabemos que todo el esfuerzo y espíritu de lucha desaparece luego de la campaña electoral. Quizá sea positivo que ya tengamos 20 candidatos que han renunciado a su postulación, varios separados por sus propios partidos por sentencias y nulas credenciales éticas. Es por eso que no debemos subestimar el poder elegir. El desterrar de nuestra política a los mamanis, a los acosadores sinvergüenzas, a toda esa violencia que se expresa de mil formas .

Y bueno, sin duda será una semana movida. Mañana 26 de diciembre se discutirá el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y el 27 se zanjarán las listas al Congreso, tendremos la oferta final de la que saldrán nuestros próximos representantes.

La información ahora es nuestra principal herramienta, pues nos hemos acostumbrado a una lamentable angustia que por estas fechas nos dice: todo pasa entre gallos y media noche. A estar atentos y movilizados que aún podemos hacer mucho para cambiar las cosas.