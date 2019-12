Vizcarra: “No hay forma de erradicar la corrupción sin verdadera conciencia colectiva”

La lucha anticorrupción y el cierre de brechas de desarrollo son dos temas de consenso nacional, que además forman parte de la agenda y las políticas públicas del gobierno, destacó el presidente Martín Vizcarra, durante la sesión 127 del Acuerdo Nacional celebrada ayer en Palacio de Gobierno.

“Estos dos temas están en la agenda nacional, en el discurso de políticos, de candidatos, en los medios de comunicación, las redes sociales, en las encuestas, los debates y en los hogares”, subrayó en su discurso.

Sin embargo, el mandatario también enfatizó en la necesidad de una conciencia colectiva. "Esto constituye un logro importante, porque no hay forma de construir una sociedad más justa e igualitaria si la mayoría de los peruanos y peruanas no apuestan por este objetivo. No hay forma de erradicar la corrupción sin que exista verdadera conciencia colectiva sobre lo dañino y pernicioso que es este flagelo", acotó.

Vizcarra habló además sobre la formación de instituciones y partidos políticos sólidos, representativos y legítimos, así como de una ciudadanía empoderada, con capacidad para fiscalizar y cuestionar a sus autoridades. “A inicios del año 2000, la prioridad era lograr cifras elevadas de crecimiento del PBI. Hoy, el desafío va más allá y se trata de promover un crecimiento equitativo, competitivo y sostenible”, sostuvo.

Durante la actividad también se presentó el estudio “El reto de la igualdad. Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señala que hemos tenido un crecimiento significativo en los últimos años, aunque principalmente en la costa. El reto ahora es llevarlo a todo el país.