Perú Nación y UPP, los partidos con más exclusiones

Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) ha excluido a 64 candidatos para las elecciones extraordinarias del 26 de enero.

No es una decisión definitiva. Los involucrados podrán apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la palabra final.

Hasta el cierre de esta edición, los partidos con más exclusiones eran Perú Nación (11) y Unión por el Perú (9). Les siguen Solidaridad Nacional, con 7, y Avanza País, con 5. Agrupaciones “históricas” como el APRA y el Partido Popular Cristiano presentan cuatro exclusiones.

De acuerdo con la ley electoral, las exclusiones se dan básicamente por dos motivos: por realizar dádivas o falsear u omitir información en la hoja de vida.

Por ejemplo, esto último es lo que el JEE argumentó para declarar la exclusión de Carolina Lizárraga, número dos en la lista por Lima del Partido Morado.

“Es un atentado contra el derecho electoral. Se está debilitando a las listas políticas, utilizando argumentos que lindan con lo ridículo y lo absurdo”, señaló Lizárraga.

A Lizárraga le observaron que no había declarado dos automóviles. Uno, se comprobó, había sido robado, por lo que se levantó dicha observación.

Sobre el segundo, Lizárraga explicó que este, si bien se encuentra a su nombre, se lo quedó su esposo cuando hicieron separación de bienes. Además, indicó, es del año 2002 y no funciona porque tiene el motor fundido. "En resumen, es chatarra. Y no lo veo hace años", dijo.

El problema es que la donación del vehículo se certificó por notario público el 2 de diciembre del 2019. “A criterio de este Colegiado se ha configurado una omisión de información por parte de la candidata”, señala la resolución del JEE.

Pero claro, si bien puede ser cierto que la información no haya sido consignada, no deja de sonar extremo que se impida la postulación de una persona porque no declaró en su hoja de vida un automóvil que, de acuerdo con la versión de la interesada, ni siquiera camina.

"Da la impresión de que se tratara de una justicia digitada", comentó Lizárraga.

Al cierre de este artículo, Lizárraga no había presentado aún su apelación. Lo haría en el transcurso de hoy.

La militante del Partido Morado tampoco pudo participar en las elecciones de 2016, cuando acompañaba a Julio Guzmán en la plancha presidencial de Todos por el Perú. El JNE consideró que el proceso de democracia interna no había sido respetado.

“Por eso decidimos formar nuestro partido con mucho esfuerzo. Y cuando está todo listo, sale este juez del JEE, Luis Carrasco, que ha sido militante del PPC. ¿Cómo alguien que ha pertenecido a un partido puede dirigir el JEE?”, señaló Lizárraga.

Lizárraga advirtió que el asunto de fondo podría ser separar de la competencia electoral a los principales candidatos de los partidos con la intención de “debilitar” al próximo Congreso e impulsar la vacancia de Martín Vizcarra.