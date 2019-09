Es viable convocara elecciones en un plazo de 150 días

Por: Wilber Huacasi

Dos cosas han quedado claras ayer en la sesión de la Comisión de Constitución: por un lado, los órganos electorales han dejado claro que sí hay capacidad técnica para el desarrollo de las nuevas elecciones generales en el 2020 y, por otro lado, ha quedado en mayor evidencia el afán dilatorio del debate por parte de la fujimorista Rosa Bartra.

El jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, sostuvo en forma reiterada ante los parlamentarios que lo fundamental en esta etapa es “la decisión política”.

De hecho esta expresión generó incomodidad en Fuerza Popular. La misma Rosa Bartra protestó: “No pueden venir acá a hablar de voluntades políticas. Eso no les corresponde”.

Sin embargo, Ticona hizo énfasis en su postura al reiterar: “En este momento no sabemos si va a haber o no referéndum (...) No sabemos si va a haber dos legislaturas sucesivas. Eso escapa a los entes electorales. Es un ente de decisión política”.

Ticona contó que el lunes hubo una reunión con participación del pleno de magistrados del JNE, junto con el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox Ganoza, y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Bernardo Pachas Serrano.

Hubo entonces un espacio previo de reflexión entre los organismos electorales, antes de acudir a la sesión de la Comisión de Constitución.

Agenda urgente

Fue en este contexto que los titulares de los órganos electorales llevaron ayer una agenda nítida sobre las leyes mínimas que debe sacar el Congreso para las nuevas elecciones del 2020.

“Se requiere una ley para la votación de los peruanos en el extranjero”, expresó Ticona, en alusión a una modificación efectuada por la comisión de Rosa Bartra en la legislatura pasada, eliminando el derecho de sufragio de los ciudadanos que residen fuera del Perú.

En segundo lugar, apuntó Ticona, el Congreso debe definir con una ley qué reglas de juego se van a utilizar para la democracia interna de los partidos.

Es que el Congreso ya derogó la fórmula de la elección interna mediante delegados que rigió en el 2016. “Tendría que darse una norma de excepción”, enfatizó Ticona.

Las dos legislaturas

Cox, de la ONPE, expresó que un plazo mínimo para convocar a un referéndum es de 90 días. De este modo, el plazo para esta fórmula vencería en setiembre.

Fue en este contexto que se abrió en el debate la opción de la reforma constitucional a través de dos legislaturas, tal como ocurrió en el 2000. Yonhy Lescano planteó que una legislatura se podría cerrar este mes con la primera votación y en octubre podrían ratificar la reforma, en una segunda legislatura. Esto permitiría llegar al plazo de convocatoria en noviembre.

El factor Bartra

A pesar de la voluntad y viabilidad técnica expresada por los organismos electorales, Rosa Bartra mostró ayer que ya tiene un cronograma dilatorio establecido. El lunes 23 de setiembre tendrán una sesión extraordinaria para escuchar a los representantes de la Comisión de Venecia. Así empalman con la semana de representación y viajan a las regiones, dejando todo para octubre.

Recién el 12 de octubre la Comisión de Venecia tendría una opinión: excusa perfecta del fujimorismo para evitar la aprobación de la reforma.

Yonhy Lescano - Congresista (AP)

“Aquí lo que falta es la voluntad política. Se podría aprobar la reforma electoral para el adelanto de elecciones en dos legislaturas; eso tomaría un mes y medio, tal como ya ocurrió en el 2000”

Gino Costa - Congresista (BL)

“Rosa Bartra se niega a votar el pedido para que el Congreso adopte un cronograma para aprobar el adelanto de elecciones en setiembre. Su estrategia es dilatar para impedir el referéndum y las elecciones el 2020”.