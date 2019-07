Presidente del TC sobre caso de Keiko Fujimori: "No vamos a aceptar presiones"

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, aseguró este viernes que el tribunal que preside no cederá a presiones de cualquier índole en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por el contrario, Blume enfatizó que el TC revisará el hábeas corpus que interpuso la hermana menor de la lideresa fujimorista, Sachie Fujimori, “con autonomía e independencia”.

El pasado 4 de julio, la hija menor de Alberto Fujimori presentó al Tribunal Constitucional un recurso para buscar anular la prisión preventiva que pesa contra la excandidata fujimorista.

Según explicó Blume, “una vez que el expediente, después de los trámites correspondientes, llega al Pleno, el Pleno señala fecha para la vista de la causa, escucha a las partes y se resuelve”.

Sin embargo, el titular del Tribunal Constitucional sostuvo que la carga procesal que lleva el TC impide señalar una fecha exacta para la vista del recurso.

“Cuando ingresa un expediente, ese expediente tiene un trámite interno cuyo detalles no puedo revelar porque está sujeto a reserva. Oportunamente, si es que los magistrados consideramos que el tema debe pasar a conocimiento del Pleno, se dará el trámite respectivo”, aseguró Blume.

Por otro lado, el magistrado aseguró que el Tribunal Constitucional no está sujeta a esperar que la Corte Suprema resuelva la casación de Keiko Fujimori que tiene pendiente.

“El tribunal, cuando conoce de un trámite, tiene que seguir ese trámite. No hay la figura de que suspende el trámite a los efectos de que llegue una decisión ulterior”, aclaró.

En tanto a la resolución del caso, Blume aseguró que el TC no aceptará ningún tipo de presión.

"A nosotros, y a mí en particular, cada vez que hay casos de trascendencia, me pintan de que yo estoy en un lado o en otro. A mí en lo particular me tiene sin cuidado. Yo soy un profesional independiente, autónomo, no estoy ligado a ninguna fuerza política y voy a resolver de acuerdo a la Constitución y a lo que manda mi consciencia. Igual en todos y cada uno de mis colegas”, aseguró Blume.

Casación en agosto

Ayer, el juez supremo César San Martín, señaló que la decisión sobre el caso de Keiko Fujimori en la Corte Suprema se debería conocer en poco más de un mes, es decir en agosto próximo, pues la Sala Penal Permanente podrá pronunciarse antes de que emita sus conclusiones del próximo pleno jurisdiccional en el que se tocará el tema de la prisión preventiva.

“No hay por qué esperar al pronunciamiento. El marco jurídico no determina eso. Cada sala decidirá qué es lo más razonable para resolver sus casos, pero cuando se trata de la libertad de la persona un proceso debe resolverse lo más rápido posible”, sostuvo el juez San Martín al diario Perú 21.

Keiko Fujimori, vale recordar, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva por la comisión del presunto delito de lavado de activos.