Cierre constitucional del Congreso ¡Ya!

Al presidente Vizcarra no le pedimos que cierre constitucionalmente el Congreso. Se lo exigimos. Vizcarra es el primer representante de la nación y nosotros los representados. Su poder se sostiene en el poder del pueblo, no porque el pueblo lo haya puesto ahí sino porque su mayor responsabilidad como jefe de Estado es actuar en nuestros mejores intereses como nación. Y nuestros mejores intereses ahora mismo pasan por el despojo del poder político de quienes desde el Congreso se empecinan en seguir obstruyéndolo todo solo porque pueden y Uds. los dejan. No pasa un día sin que los peruanos no nos sintamos golpeados por el abusivo uso del poder político que hacen desde el Congreso. Vamos rumbo a una espiral que hace rato pasó de la decepción y la indignación a la impaciencia. Nadie puede ser abusado tantas veces sin pausa, a diario, sin que una respuesta a esa violencia se acumule. Esto debe ser detenido con las herramientas que la democracia y la Constitución le dan al presidente.

Sr. Vizcarra, el fujimorismo y su cómplice aprismo no van a dejar jamás que se aprueben las reales reformas políticas para el 2021. Deje de insistir en lo imposible. Por qué lo harían si los perjudica y va en contra de todo lo que significa buena praxis política. Les arruinaría el negocio de torcer la política para sus fines corruptos. Martín Vizcarra, apúntelo con sangre en la frente: ni el fujimorismo ni el aprismo van a claudicar a sus intereses porque sus intereses, con sus líderes ausentes, son salvar su pellejo sosteniéndose mutuamente en el poder. Necesitan garantizarse inmunidad para sus actos delictivos pasados, presentes y futuros. ¿En qué escenario delirante posible puede alguien que ha visto de lo que son capaces fujimoristas y apristas creer que harán algo por el bien del país? Deje las fantasías o excusas, presidente Vizcarra. Cualquier cosa que sea para el bien del país, todo lo que es para el bien del país es absolutamente contrario al fujimorismo y al aprismo. Todo. En su mente hay una sola cosa: robarnos sin pausa y sin castigo. ¿Cómo? Mediante su sostenimiento en el poder.

Presidente Vizcarra, deje de insistir en lo imposible y empiece a trabajar por lo posible: el cierre constitucional del deleznable Congreso. No hay forma de conversar o negociar, nada con el hampa. Siempre hará trampa. Le pondrán cabe y apuñalarán la espalda como hacen a diario con los peruanos desde el legislativo. Estamos más que hartos. Esta situación es insostenible y usted ya tendría que saberlo. Deje de insistir en lo imposible y empiece a trabajar por lo posible, el cierre constitucional del Congreso. Antes de que en verdad sea demasiado tarde y la política corrupta que el fujimorismo y el aprismo representan, terminen por derrotarlo, y con usted, todo lo que su cargo debe representar en términos de preservación de la democracia y la buena marcha del país. O los para usted, apoyado en las fuerzas sociales democráticas que respaldan lo mejor para el Perú, o estarán llamando a las fuerzas sociales a actuar al margen de –y para destituir a– sus peores representantes.