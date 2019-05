Segura se resiste a poner en agenda elcaso Chávarry

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, dejó claro que no priorizará el debate de la denuncia que entabló la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Pedro Chávarry por el caso del deslacrado ilegal de oficinas.

No obstante, dijo que dar prioridad a este caso será una decisión del Pleno del grupo que dirige, en el cual Fuerza Popular tiene mayoría.

Sin embargo, Marco Arana (Frente Amplio) rechazó la afirmación de Segura y afirmó que es su obligación como presidente de este grupo especial poner en debate esta acusación constitucional contra Pedro Chávarry.

Más trabas ahora

Mientras tanto, el vicepresidente de dicha subcomisión, César Vásquez, de Alianza para el Progreso, afirmó que la denuncia hecha por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra Pedro Chávarry no se puede ver en esta legislatura, según lo establece el reglamento.

Además, precisó que toda denuncia declarada improcedente, en todas sus instancias, ya no podrá verse hasta una nueva legislatura.

Al respecto, el parlamentario del Nuevo Perú, Oracio Pacori, afirmó que esta acusación contra el ex fiscal de la Nación sí se puede analizar en este periodo congresal. Explicó que si bien ya se mandó al archivo otra denuncia por el mismo caso, esta aún no ha sido ratificada por la Comisión Permanente y, por lo tanto, no se ha archivado definitivamente.

Es más, dijo que incluso la denuncia archivada y la de Zoraida Ávalos podrían acumularse y así iniciar el debate lo más pronto posible.

En tanto, el congresista de la bancada Liberal, Gino Costa, consideró que el caso de Pedro Chávarry no puede prolongarse más tiempo y debe analizarse ya, si existen nuevos elementos.

Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, también se mostró a favor de iniciar el debate de esta denuncia. ❖

En bancada se decide