Del discurso al silencio: los debates presidenciales más recordados de Alan García [VIDEOS]

Cuando Alan García Pérez fue presidente de la República en el periodo de 1985 a 1990, se propuso seguir en el poder y postuló tres veces más. En una de ellas, logró su cometido y gobernó el país por segunda vez desde el 2006 al 2011. Coincide con lo dicho por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde: el líder del Apra deseaba estar tres veces en el poder.

Una de sus principales armas era su desenvolvimiento en la palabra, con la que podía manejar el debate que tenía con sus rivales políticos como Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Pero con Fernando Olivera las cosas fueron distintas. Rememoramos aquí las discusiones.

2001: Alan García y Alejandro Toledo

La imagen del saludo, o zarandeo, entre Alan García y Alejandro Toledo, ambos postulantes a la presidencia del Perú, quedó para la historia. El líder del Apra como varios centímetros de más perdió al sacar casi 600 mil votos menos.

"No decir la verdad es grave señor García Pérez. Y usted lo sabe porque no ha dicho la verdad. No hablemos del pasado porque hay ropa tendida. Usted tiene juicios pendientes. En su gobierno violaron los derechos humanos, se robaron dinero y aún no se ha respondido a la justicia y las masacres de Cayara, del Frontón", dijo Toledo en una de sus intervenciones.

Por su parte, García contestó "Solo puede ser funcionario público aquel que no ha consumido cocaína". El debate se realizó en el Hotel Marriott.

2006: Alan García y Ollanta Humala

Desde el Museo de Arqueología y Antropología de Lima, Alan García y Ollanta Humala se enfrentaron en un debate presidencial por la segunda vuelta. Ambos se acusaron de tener vínculos con Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori.

"En su anterior exposición, el señor Humala cometió la imprudencia de preguntarme si yo dejaría libre al señor Montesinos. Simplemente voy a decir a que es él quien lo dejó libre, cuando el día mismo del viaje del Karisma protagonizó un extraño y circense semilevantamiento en el sur, que ahora aparece claramente desmentido por todos sus actores y hasta por el propio Montesinos", aseguró García.

2016: Alan García y Fernando Olivera

Hace casi 3 meses, García participó en su último debate presidencial.Su protagonismo se vio opacado por las acusaciones que su contrincante Fernando Olivera.

El excongresista Olivera, candidato por el Frente Esperanza, gastó todo su tiempo de intervención para enfrentar a García, quien representaba a Alianza Popular, una unión entre el Partido Aprista Peruano y el PPC.

García respecto a las acusaciones de Olivera, dijo que "no recogía ofensas ni las cometía". "Menos por parte de alguien que llevo cartas falsificadas al Papa", agregó. El dos veces presidente del Perú, solo atinaba a sonreír y se mostraba nervioso