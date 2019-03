Borrachera y escándalo en Menlo Park

Las borracheras de Alejandro Toledo en Menlo Park, que terminan con arresto del sheriff del pueblo, contribuyen al desprestigio de la institución de la presidencia de la república, pero es obvio que el problema es mucho más profundo que estas francachelas.

Uno de los aspectos más lamentables de la profunda crisis institucional por la que atraviesa el Perú desde hace muchos años es, en efecto, el desprestigio de la presidencia de la república, pero esto ocurre en el marco de una pérdida de reputación que alcanza a la mayoría de instituciones del país.

No es el caso, felizmente, de la institucionalidad económica. No obstante algunas denuncias recientes de corrupción de alto vuelo en el MEF, este ministerio aún posee reputación junto con otras entidades clave del rubro como el BCR –pese a algunos directores bastante cuestionables–, la SBS o la mayoría de organismos reguladores.

Quizá ello explique que, a pesar de la alta turbulencia política del año que pasó, la economía peruana creciera en alrededor de 4% en 2018.

A diferencia, el descalabro sí es notorio y extendido en el terreno de la institucionalidad política y judicial.

A pesar de haber excepciones valiosas, el congreso, el poder judicial, o el ministerio público, para no hablar de los gobiernos regionales y los municipios provinciales y distritales, son percibidos –y con buenas razones– como antros de corrupción y mediocridad debido a que muchas personas buscan ahí un lugar para robar.

La presidencia de la república no escapa a este fenómeno penoso. Toledo detenido por borrachín escandaloso es solo una expresión del problema, pero el tema de fondo son las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, Alan García o Alberto Fujimori –quien cumple condena por ese motivo–, mientras que Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski enfrentan procesos, pero no por sobornos por obra pública.

Martín Vizcarra aún es un presidente popular, pero esto no alcanza para recuperar el prestigio de su empleo. ¿Sería posible una foto suya con los ex presidentes peruanos, como ocurre en muchos países? Imposible. Entre los que se han escapado, el que está en la cárcel y el que podría ir ahí en breve, ese no sería un ‘momento Kodak’.