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Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui

Según el documento, la conducta atribuida al diputado afectó la imagen institucional del Congreso y contravino las obligaciones que debía respetar en el ejercicio de sus funciones. La propuesta contempla también el descuento de sus haberes durante el periodo de sanción.

Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui
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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, presidida por Henry Albañil, recomendó suspender durante 120 días al legislador Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, por los presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja en una comisaría del distrito limeño de San Miguel. La propuesta contempla también el descuento de sus haberes durante el periodo de sanción.

La recomendación figura en el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, que concluyó la investigación parlamentaria sobre el caso.

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Según el documento, la conducta atribuida al diputado afectó la imagen institucional del Congreso y contravino las obligaciones que debía respetar en el ejercicio de sus funciones.

El informe técnico considera que la gravedad de los hechos justifica aplicar la sanción máxima prevista por el reglamento parlamentario. Para ello, se toman en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

También se someterá a votación la aprobación de los informes de calificación del expediente 005-2026-2027/CEP-CD, abierto también contra el diputado Julián Pérez Mallqui, y del expediente 006-2026-2027/CEP-CD, tramitado contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, perteneciente a la bancada de Juntos por el Perú.

La propuesta será debatida este lunes 19 de octubre. Una vez evaluada en el grupo de trabajo, el documento deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente antes de que pueda concretarse una eventual suspensión. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Sobre el caso

La denuncia contra Mallqui se desarrolló el último 30 de julio, cuando fue detenido por presunta agresión contra su expareja, pocos días después de asumir el cargo de diputado. Tras la denuncia, el caso se atendió tanto en la esfera congresal como en la judicial.

Comisión de Ética también revisará otro caso

Otro de los casos en agenda corresponde al diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, a quien se le señala por la presunta difusión de documentos que habrían permitido identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay.

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