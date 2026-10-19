ICAP incorpora a 19 nuevos abogados y se aproxima a los 8 mil agremiados en la región Piura

El Ilustre Colegio de Abogados de Piura incorporó oficialmente a 19 nuevos abogados durante su primera ceremonia de colegiatura ordinaria del mes, realizada el pasado viernes 09 de octubre. Se contó con la participación del Decano, Dr. Jorge Hernan Ruiz Arias; Vicedecano, Abg. Luis Alberto Quevedo Álamo; Director de Bienestar Social, Mgtr. Orlando Silva Marquez ; Director de Ética Profesional, Abg. Alex Guillermo Lazo Ruiz y Director de Defensa Gremial, Abg. Jorge Enrique Adrianzén Carrasco, el Director de Cultura, Recreación y Deporte, Abg. Teddy Saavedra Yarlequé. Con estas incorporaciones, la institución se encuentra próxima a alcanzar los 8 mil agremiados, una cifra que refleja el crecimiento de su comunidad profesional y su presencia en el ámbito jurídico regional.

La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa para los profesionales incorporados, quienes pasan a integrar una institución comprometida con la representación gremial, la actualización jurídica y la promoción de oportunidades para el ejercicio de la abogacía. Este acto no solo formaliza su incorporación a la orden, sino que también representa una oportunidad para fortalecer su vínculo con el Colegio y conocer las acciones que desarrolla en beneficio de sus integrantes.

Durante el brindis de honor, el Decano de la Orden, Dr. Ruiz Arias, dirigió unas palabras a los nuevos colegiados, destacando el significado de este paso en sus trayectorias profesionales. En su intervención, resaltó la importancia de asumir esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso, y señaló que formar parte del Colegio permite integrarse a una comunidad jurídica desde la cual pueden fortalecer sus conocimientos, ampliar sus oportunidades y continuar creciendo profesionalmente.

Asimismo, el decano destacó las acciones impulsadas por el Consejo Directivo 2024-2027 para mejorar la organización institucional y optimizar los procedimientos administrativos. Entre los avances mencionados se encuentra la implementación de facilidades para efectuar pagos mediante el sistema bancarizado, medida que contribuye a brindar mayor practicidad y transparencia en las operaciones. A ello se suma la inscripción de la institución en los Registros Públicos, como parte de las acciones destinadas a fortalecer su formalidad, transparencia y organización.

Además, se premió a los ganadores del Concurso del Mejor Artículo Jurídico 2026. Foto: difusion.

Estas medidas responden al propósito de consolidar una institución más ordenada y accesible, capaz de atender las necesidades de sus agremiados y acompañarlos en las distintas etapas de su desarrollo profesional. En ese sentido, la incorporación de nuevos abogados representa también una oportunidad para ampliar la participación de los profesionales en la vida institucional y fortalecer la relación entre el Colegio y su comunidad.

Como parte de la jornada, se realizó también la premiación a las ganadoras del Concurso del Mejor Artículo Jurídico 2026, promovida por el ICAP para reconocer el talento académico y fomentar la investigación entre los estudiantes de Derecho. La actividad permitió destacar el trabajo de jóvenes universitarios que, mediante sus artículos, abordaron temas relevantes para el análisis jurídico actual.

El primer lugar fue otorgado a Katherine Saavedra Córdova, estudiante de la Universidad Nacional de Piura, por su artículo titulado “La reelección municipal indirecta y la eficacia normativa del artículo 194 de la Constitución: análisis de las candidaturas estratégicas a la luz de la Resolución N.° 3516-2026-JNE”. Su investigación aborda cuestiones vinculadas con la interpretación constitucional y los procesos electorales, poniendo de relieve la importancia del análisis jurídico para comprender los desafíos de la normativa vigente.

Por su parte, Vania Ingrid Masias Sánchez, estudiante del X ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, obtuvo el segundo lugar con su trabajo “La titularidad de las obras creadas por IA: desafíos jurídicos de la propiedad intelectual en el Perú”. Su propuesta examina los retos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en materia de propiedad intelectual, un campo que adquiere creciente relevancia ante los cambios tecnológicos y sus implicancias para el derecho.

Este concurso favorece el acercamiento entre la institución y las universidades, al incentivar la participación de los estudiantes en actividades que complementan su formación académica. De esta manera, el Colegio amplía su labor de promoción del conocimiento jurídico y contribuye a generar oportunidades para que las nuevas generaciones se involucren activamente en el desarrollo de la comunidad legal.

La realización de ambas actividades en una misma jornada permitió vincular el inicio formal del ejercicio profesional con la etapa de formación universitaria. Mientras los nuevos colegiados comienzan su trayectoria dentro de la orden, las estudiantes reconocidas demuestran el potencial de quienes se preparan para asumir los desafíos de la profesión. En ambos casos, la preparación constante, el análisis crítico y la responsabilidad constituyen elementos fundamentales para el desarrollo de una abogacía comprometida con la sociedad.

Con esta ceremonia, el Consejo Directivo 2024-2027, encabezado por el Dr. Ruiz Arias, reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la mejora de los servicios destinados a los agremiados y la promoción de iniciativas académicas que contribuyan al futuro de la profesión. La incorporación de nuevos abogados y el reconocimiento a las estudiantes forman parte de una labor que busca integrar a los distintos actores de la comunidad jurídica y generar oportunidades para su crecimiento.

El Ilustre Colegio de Abogados de Piura continúa así impulsando acciones profesionales del derecho, promoviendo una comunidad jurídica más integrada, preparada y comprometida con los retos de la abogacía en la región.