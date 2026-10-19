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Lima será sede del evento de orquídeas más grande del país por los 40 años de la Sociedad Peruana de Orquídeas

La XV Exposición Internacional de Orquídeas reunirá a un jurado oficial de la American Orchid Society, a los mejores viveristas del Perú y ofrecerá conferencias del 23 al 25 de octubre en Surco.

Exposición de orquídeas
Exposición de orquídeas
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En el marco de la celebración de sus 40 años dedicados al conocimiento, difusión y conservación de la flora nacional, la Sociedad Peruana de Orquídeas (SPO) presenta la cita más importante del sector en el país: la XV Exposición Internacional de Orquídeas.

El encuentro se llevará a cabo los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre en el campus de la Universidad Marcelino Champagnat (Av. Mariscal Ramón Castilla 1270, Surco). Durante tres días, cultivadores, coleccionistas y amantes de la naturaleza podrán disfrutar de impresionantes exhibiciones de especies exóticas y nativas en flor.

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Estándares mundiales y convocatoria abierta

El diferencial principal de esta decimoquinta edición radica en la participación de jueces certificados por American Orchid Society (AOS), una de las organizaciones más importantes del mundo. Ellos evaluarán la calidad floral, la simetría y las técnicas de cultivo de las plantas participantes.

Exposición Orquídeas

Exposición Orquídeas

Importante: Solo se aceptan ejemplares cultivados de forma responsable en casas o viveros, no extraídas de su hábitat natural.

"Celebrar 40 años como institución promoviendo el cuidado de nuestras orquídeas es un gran orgullo. Esta exposición no solo demuestra la inmensa riqueza floral que posee el Perú, sino que brinda una plataforma inédita para que el cultivador local reciba la evaluación de jueces con los estándares más exigentes a nivel mundial", destaca el Ing. Alfredo Manrique, Director de la XV Exposición Internacional de Orquídeas.

Mapeo comercial y conferencias especializadas

El evento contará con un área comercial que reunirá a 16 de los principales productores de orquídeas y viveros del país, donde los asistentes podrán adquirir desde plantas exóticas hasta sustratos, abonos e insumos especializados.

Asimismo, el domingo 25 de octubre se llevará a cabo una jornada continua de conferencias magistrales dictadas por expertos nacionales e internacionales. En ellas se abordarán temas clave como el cultivo doméstico en clima urbano, control ecológico de plagas y estrategias para lograr floraciones prolongadas.

"Cada entrada recaudada tiene un fin social y educativo. Como asociación sin fines de lucro, estos fondos nos permiten financiar nuestros cursos para el público y mantener viva la labor de preservación de nuestra flora", explica Tania Castañeda, miembro de la Junta Directiva de la SPO.

El ingreso a la exposición se realiza mediante una donación de S/ 20.00, niños menores de 12 años entran gratis.

Datos clave del evento

  • Lugar: Universidad Marcelino Champagnat, av. Mariscal Ramón Castilla 1270, Surco.
  • Fechas de exposición: Del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Jornada de talleres: Domingo 25 de octubre.
  • Recepción de plantas para concurso: Miércoles 21 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Donación: S/ 20.00, niños menores de 12 años no pagan.
  • Sitio web oficial: www.clubperuanodeorquideas.com

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