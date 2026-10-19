Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: este lunes retoman el debate sobre la delegación de facultades
El debate se reanuda este lunes a las 11.00 a. m. con el predictamen sobre 27 facultades. Esto ocurre luego de que, en la última sesión, la oposición abandonara la sala tras denunciar que el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, desconoció la votación para definir los límites del Senado.
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanuda este lunes 19 de octubre el debate sobre la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.
En esta sesión, convocada por el senador Carlos Mesía a las 11:00 horas, los parlamentarios discutirán el predictamen que contiene 27 medidas, entre las cuales figuran restituir la capacidad operativa a la DINI y clasificar a las organizaciones criminales como “grupos hostiles”.
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El debate se retoma después de que en la cita anterior los legisladores de oposición abandonaron la sala y dejaron la reunión sin quórum, en protesta porque la mesa no respetó la cuestión de orden planteada por la parlamentaria del Buen Gobierno, Patricia Iturregui, para fijar los límites del Senado y evitar que se desnaturalice el proyecto de la Cámara Baja.