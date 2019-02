Pedro Barreto: "Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú"

El cardenal Pedro Barreto volvió a referirse al papel que ha tenido Fuerza Popular en el Congreso. Al respecto, el religioso aseguró que la bancada fujimorista, si hubiera querido, hubiera hecho mucho por el país, pero prefirieron poner por encima sus intereses.

"El partido que tenía mayoría en el Congreso, y que pudo hacer muchísimo por el país, por motivaciones subalternas u otros intereses, no lo ha hecho. Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad porque si hubiesen querido el bien del país hubieran hecho muchísimas cosas", dijo Pedro Barreto en entrevista a radio Cutivalu.

El cardenal dijo sentirse apenado por la actitud de los congresistas de Fuerza Popular y lo invocó a que cambien de cara al futuro. "Esto me apena, pero hay que decirlo: me dirijo a aquellos que están dirigiendo este partido, ¡reaccionen! Porque hay personas buenas (en el partido), pero eso de trabajar bajo consignas no es bueno para el país", agregó.

El cardenal considera que la imagen del Congreso ha mejorado un poco tras los últimos acontecimientos, sobre todo ahora que no hay un partido mayoritario. "El presidente Daniel Salaverry ha manifestado una distancia de Fuerza Popular, hay nuevas bancadas y eso indica que el Congreso se ha recompuesto. Al no haber mayorías, [las bancadas] van a tener que consensuar", aseveró.