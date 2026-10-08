➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿qué te deparan los astros este jueves 8 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 8 de octubre? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, jueves 8 de octubre?
- Aries: Será mejor que guardes silencio y dejes que esa persona recupere la calma. Enfrentarla y decir lo que piensas sin ningún filtro puede complicar la situación que atraviesas. De ti depende cambiarlo.
- Tauro: A pesar de tus esfuerzos por sostener tu actual situación, enfrentarás cambios a nivel laboral que llegarán por destino. La nueva etapa será positiva, llena de acuerdos favorables. No temas.
- Géminis: No te vincules en nuevas actividades teniendo tantos pendientes por realizar. De lo contrario, podrías ver afectado el desarrollo de aquello que quieres comenzar. Resuelve y no te aceleres.
- Cáncer: Romper esa sociedad o alianza implicaría que una de las partes exija una redición de cuentas de tipo económico y esto último podría generar ciertas desavenencias. Evita todo tipo de conflicto.
- Leo: Contarás con el apoyo de una persona capaz de aterrizar todos los planes que tienes en la mente. Solo déjate guiar y evita imponer tus ideas. En el amor, sé directo y expresa tu incomodidad.
- Virgo: Ese problema familiar que surgió por cuestiones económicas se logrará resolver gracias a un dinero que llegará a tus manos. Solo evita que el malestar generado se prolongue por mucho tiempo.
- Libra: En una reunión conocerás a una persona que destacará por su inteligencia y sagacidad. No obstante, tiende a no ser muy sincera y será mejor que la mantengas al margen de tu vida personal.
- Escorpio: Las ideas que tienes respecto a esa inversión no son compartidas por esa persona con la que deseas asociarte. Las diferencias entre ambos serán difíciles de limar. Busca otras alternativas.
- Sagitario: Luego de tanta angustia respecto a tu futuro laboral, llegará una oportunidad que conviene tomar. En el amor, cuida tus palabras si piensas decir algo que puede lastimar a tu pareja.
- Capricornio: Un superior te defenderá frente a una persona que constantemente viene interrumpiendo tu trabajo. El apoyo que tendrás te permitirá avanzar. Es posible que concretes un viaje.
- Acuario: A tu entorno próximo ha ingresado una persona que te genera incomodidad por su tendencia a abarcar todas las conversaciones. Serás muy evidente en tu malestar y decidirás alejarte.
- Piscis: Recibirás un dinero que bien puedes invertir en cosas que no necesitas. Prioriza y trata de ahorrar. En el amor, es mejor alejarte de esa persona que es inestable. Lo ha demostrado y no cambiará.