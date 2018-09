Mitad escrito, mitad verbal

El Congreso ha votado a favor de la cuestión de confianza presentada por el gabinete presidido por César Villanueva, luego de un debate intenso donde se pudo apreciar que Fuerza Popular y sus aliados asumieron una postura beligerante contra el Gobierno. El tono de los discursos y su contenido hacían presumir que, por coherencia, la oposición votaría contra la confianza abriendo el camino de la disolución del Congreso para que se realicen las elecciones legislativas.

No fue así. Mientras que, para las tribunas, Fuerza Popular y el Apra ensayaban una supuesta defensa de los fueros parlamentarios, acusando al Gobierno de golpista, llevaban a cabo una negociación cuyo propósito era aceptar el pedido de confianza del Ejecutivo, y garantizar la aprobación de las tres reformas constitucionales faltantes hasta el 4 de octubre.

Este acuerdo fue plasmado de modo incompleto en una moción de la que quedó fuera el compromiso explícito de aprobar las reformas con el citado plazo. Esto último fue asumido como un acuerdo de caballeros por las bancadas representadas en la Junta de Portavoces.

A pesar de los antecedentes que hacen del fujimorismo un grupo poco afecto a cumplir con los compromisos, la bancada de Peruanos por el Kambio y el mismo Gobierno se han mostrado satisfechos con ese extraño acuerdo, mitad escrito y mitad verbal. Atrás quedaron las presiones del ministro de Justicia y del premier que demandaron del Congreso un compromiso expreso con las reformas en el mismo sentido que la aceptación de la cuestión de confianza.

El cambio de temperamento de los actores en el debate es notorio; las amenazas de fujimorismo al Gobierno acabaron en el voto por la confianza y, por otro lado, la exigencia firme de que se garantice las reformas, acabó en un acuerdo no escrito.

En algún momento se conocerán los pormenores de estos giros; por ahora solo queda ejercer una vigilancia resuelta a la labor del Congreso para que el plazo de la aprobación de la reforma no exceda el 4 de octubre, de manera que sea posible que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda convocar al referéndum para el 9 de diciembre.

Confirmando las presunciones, hecho el arreglo, el fujimorismo ha emitido algunas señales que indican su poca fidelidad a los compromisos. Algunos de sus voceros han adelantado que no todos los proyectos enviados por el Ejecutivo serán convertidos en reformas y que es probable que no se necesite del referéndum debido a que pueden aprobarse en la siguiente legislatura, una de las modalidades establecidas en el artículo 206º de la Constitución. En esa línea, asimismo, la comisión de Constitución, el grupo de trabajo que su presidenta presentaba como heroico por haber trabajado 10 horas seguidas, ha suspendido la reunión que iba a debatir el bicameralismo.

El gobierno debe ser consciente de que el Congreso ha votado una confianza incompleta y que debe redoblarse la insistencia para que esta vez como antes, no sean burlados los cambios. La reforma no le pertenece a nadie en particular, sino es una exigencia nacional.