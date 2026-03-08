El Perú no está en la lista, por Mirko Lauer

El actual presidente peruano no fue invitado a la cumbre de gobiernos de derecha que Donald Trump convocó y llamó Escudo de las Américas. José Jerí, el anterior presidente provisional, había sido invitado, pero José María Balcázar no. ¿Qué pasó? Jerí, de Somos Perú, tenía ciertos pergaminos de derecha; el cripto-ultra Balcázar no.

Pero debemos asumir que el Perú no fue excluido de esa cumbre de Miami por tener un gobierno izquierdista, sino porque el actual gobierno no está en ningún punto del dial ideológico. Balcázar ha estado por todas partes y ha sido elegido por un acuerdo donde los intereses priman sobre las ideas, políticas o de cualquier tipo.

Pero la política exterior peruana antecede a Balcázar, y es sabido que desde que se firmó el puerto de Chancay hemos estado tratando de seguir un curso intermedio entre China y los EEUU. Hasta hace poco lo estábamos logrando, pero las presiones aumentan. ¿Cuánto tiempo más puede durar? ¿Y qué tipo de status nos da ese curso intermedio?

Si logramos mantenernos en ese punto de aquí a julio próximo, será una suerte de triunfo: el país que no cedió ni a las presiones ni a las tentaciones, y logró practicar un no alineamiento por cuenta propia. De agosto en adelante nuestra ubicación regional dependerá de quién sea elegido, y con qué tipo de Congreso.

Salvo con la izquierda militar de Juan Velasco Alvarado, que marcó una excepcionalidad peruana, siempre nos hemos mantenido en una especie de derecha desleída y oscilante, poco dada a reconocerse como tal. Alan García protestó por la invasión de EEUU a Panamá, pero fuera de eso sus relaciones con Washington fueron buenas.

Ahora las cosas han cambiado. Las dos superpotencias tienen políticas de nueva agresividad. China ofrece, entrega y compromete a países medios como nosotros. EEUU simplemente exige. Son nuestros dos principales socios comerciales, a donde va 50% de las exportaciones, con China largamente a la cabeza.

Aunque los tiempos se han caldeado, el término medio no es una mala ubicación, sobre todo ahora que arrecian los extremismos de derecha entre nuestros vecinos. Manteniéndonos tranquilos quizás nos perderemos muchas cumbres de Trump, pero estaremos bien ubicados cuando empiecen a soplar otros vientos geopolíticos. Ya lo hemos visto antes.

Además Balcázar no está para exhibirlo mucho, y en eso el sectarismo de Trump nos ha hecho un favor.