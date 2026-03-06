¿Repetiremos el plato envenenado? Sí, por Mirko Lauer

El principal temor frente a la campaña electoral en curso es que lleve al Congreso una camada de políticos igual a la presente, y que luego ese poder se refleje en el Ejecutivo, como vemos ahora. Esta repetición de la desgracia ya se ha producido un par de veces. Al grado de sugerir que en esto de repetir el plato envenenado los electores no son solo víctimas de un engaño, sino también de sus simpatías tóxicas.

¿Alguien puede negar que desde el primer trimestre del 2026 ya se intuye con claridad un abultado contingente de malandros ingresado o reingresado a cargos electivos? Es notorio que en la encuesta internacional Celag-Data la percepción negativa de los candidatos más mencionados en medios y redes sea tan alta (de 60% a 80%).

Todos los días se descubre que un candidato o varios han mentido en sus declaraciones ante las autoridades electorales. Destape que debería alegrarnos si no fuera porque en muy raros casos tiene consecuencias. El infractor sigue allí, siempre convencido de que es más vivo que los demás. Los descubridores de mentiras quedan pintados en la pared.

Alguien podrá decir que estas detecciones tempranas son una muestra muy pequeña frente a los miles de candidatos que han presentado sus papeles. Es cierto. Pero eso no es señal de que los demás candidatos sean más honestos. Es el caso de un peligroso beneficio de la duda, que es a su vez la esencia de nuestros procesos electorales.

El método para frenar el ingreso de delincuentes, potenciales o confirmados, a situaciones de poder nunca ha sido descubierto en el Perú. Lo han impedido en parte una visión de las candidaturas como un derecho universal y un sistema educativo lastrado por la mediocridad. Aquí sí que, citando a J. J. Rousseau, el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe.

Acabamos de ver que una vez reunido como mayoría de gobierno el malandrinaje empieza a dictar leyes para fortalecerse y perpetuarse. Eso ha sido toda la maroma sobre un Senado, que permite la reelección y recibe poderes para frenar la acción de la justicia. Ya veremos qué resulta: una bendición para los peores elementos.

Nuestra especialidad es desenmascarar al infractor recién cuando ya ha sido elegido, que es cuando cuenta con toda suerte de protecciones que sus iguales han instalado en la normativa. Votar en el Perú de estos años es ponerse una soga al cuello.