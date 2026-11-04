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Notas de Prensa

Integratel Perú reafirma su compromiso con la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa en la comercialización de chips Movistar

La empresa operadora de Movistar recordó que la venta de chips en la vía pública no está autorizada y reafirmó su compromiso de fortalecer los controles para proteger a los usuarios y garantizar una contratación segura.

Integratel Perú refuerza las acciones de supervisión para prevenir la comercialización no autorizada de chips Movistar.
Integratel Perú refuerza las acciones de supervisión para prevenir la comercialización no autorizada de chips Movistar.
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Integratel Perú, empresa que opera la marca Movistar, reafirmó su compromiso con la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa vigente en la comercialización de servicios móviles. En ese sentido, recordó que la venta ambulatoria de chips está prohibida y no cuenta con la autorización ni el respaldo de la compañía.

La empresa señaló que la contratación de servicios móviles Movistar debe realizarse exclusivamente a través de sus canales y puntos de venta oficiales, donde se aplican los procedimientos de identificación y validación establecidos por la normativa vigente.

Integratel Perú fortalece la supervisión de sus canales de venta

Como parte de las acciones orientadas a prevenir la comercialización no autorizada de chips, Integratel Perú informó que continuará reforzando sus mecanismos de supervisión y control, así como la coordinación con sus distribuidores.

Estas medidas buscan prevenir prácticas de venta ambulatoria y promover procesos de contratación que cumplan con los requisitos de seguridad e identificación de los usuarios.

Asimismo, la compañía precisó que desde hace aproximadamente un año y medio viene implementando acciones para frenar esta modalidad de comercialización, con el objetivo de fortalecer la protección de sus clientes.

Empresa solicita colaboración de las autoridades

Integratel Perútambién hizo un llamado a las autoridades competentes para que, ante la detección de personas que comercialicen chips Movistar en la vía pública, informen oportunamente a la compañía.

Según indicó, esta comunicación permitirá evaluar y adoptar las medidas correctivas y legales que correspondan frente a las prácticas de comercialización no autorizadas.

Finalmente, la empresa reiteró que la seguridad de sus clientes y el cumplimiento de las disposiciones legales constituyen prioridades de su gestión. En esa línea, aseguró que continuará desarrollando acciones de supervisión y prevención para contribuir a un entorno de contratación de servicios móviles más seguro y transparente.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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