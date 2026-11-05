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Congreso de emprendedores de la Amazonía analiza retos económicos y oportunidades de desarrollo

El VII Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA 2026) comenzó con la conferencia del presidente del BCR, Julio Velarde, centrada en el crecimiento sostenible y la inversión en la Amazonía.

Durante el evento, se discutieron las oportunidades económicas del Perú. Foto: difusion.
Durante el evento, se discutieron las oportunidades económicas del Perú. Foto: difusion.
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Ayer se inició el VII Congreso de Emprendedores Amazónicos (CEA 2026) con la presentación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, en el marco de la XV Edición de la ExpoAmazónica Ucayali 2026, que abrió sus puertas en el Campo Ferial de Yarinacocha.

La Sesión I del CEA contó con la participación del presidente del BCR, quien abrió el evento con la Conferencia Magistral "Panorama actual, oportunidades y desafíos para un crecimiento sostenido", enfocada en las perspectivas económicas del país y las oportunidades de inversión para el desarrollo de la Amazonía.

Así lo explicó Alfonso Morante Chávez, presidente de la primera sesión del evento y ejecutivo de la empresa palmicultora Ocho Sur, quien resaltó que la exposición abordó las perspectivas económicas del Perú y el desafío de lograr que los buenos indicadores macroeconómicos se traduzcan en mejores oportunidades para la población, especialmente para quienes viven en las zonas rurales y más alejadas de la selva.

Asimismo, detalló que la sesión contó con la participación de un panel de lujo, donde estuvieron representantes del sector financiero, empresarial y académico, entre ellos el presidente de COFIDE, el gerente general de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, Samuel Dyer, presidente del Grupo ProAmazonía, y el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Morante Chávez adelantó que, durante una de las sesiones programadas para este sábado, el CEA 2026 abordará los mecanismos legales que podrían contribuir a acelerar el desarrollo de infraestructura en la Amazonía.

“Entre las propuestas figura fortalecer y relanzar la Ley de Promoción de la Amazonía, con el propósito de atender las necesidades de conectividad y competitividad de la región”, señaló.

Finalmente, resaltó que el VII Congreso de Emprendedores de la Amazonía reúne a representantes del sector público, empresarios y especialistas para debatir sobre crecimiento económico, infraestructura, financiamiento, conservación de bosques y nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para las regiones amazónicas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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