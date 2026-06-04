Nuevas generaciones de diseñadores muestran su talento en SISE Fashion

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El talento, la creatividad y la formación práctica fueron los protagonistas de SISE Fashion 2026, el desfile anual organizado por la escuela de diseño del instituto, donde estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión de Modas presentaron las colecciones desarrolladas a lo largo de su formación académica.

El evento reunió en una misma pasarela los trabajos de alumnos desde el primer hasta el sexto ciclo, quienes tuvieron la oportunidad de experimentar de manera directa cada una de las etapas que implica la producción de un desfile profesional: desde el desarrollo conceptual de las prendas y la construcción de colecciones hasta la coordinación logística, el estilismo y la presentación final ante el público.

Buscando el futuro de la moda peruana

A través de iniciativas como SISE Fashion, el instituto busca reafirmar su compromiso con una formación basada en la práctica y alineada con las exigencias de la industria creativa. Esta experiencia permite que los estudiantes fortalezcan sus competencias técnicas y de gestión, al mismo tiempo que desarrollan una visión emprendedora para impulsar sus propios proyectos y marcas de moda.

"Buscamos que nuestros estudiantes vivan experiencias reales desde el aula, enfrentándose a los desafíos y dinámicas de la industria. SISE Fashion es una muestra del talento que están construyendo y una plataforma para proyectar su futuro profesional", destacó la institución.

Entre los asistentes destacaron José Miguel Valdivia, reconocido diseñador de modas peruano; Richard Dulanto, empresario de la moda peruana; Gonzalo Dextre Chacón, CEO del Grupo Educad, y Luis Melgarejo, entre otros invitados especiales.