HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Notas de Prensa

Caja Arequipa celebra el 485° Aniversario de Arequipa con un mensaje de tradición y compromiso con el medio ambiental.

La alegoría incluye un toro mecatrónico impulsado por energía solar, reflejando el compromiso de Caja Arequipa con la sostenibilidad y su objetivo de reducir la huella de carbono.

Con 39 años de experiencia, Caja Arequipa apoya a miles de microempresarios. Fuente: Difusión.
Con 39 años de experiencia, Caja Arequipa apoya a miles de microempresarios. Fuente: Difusión.

Con motivo del 485° aniversario de Arequipa, Caja Arequipa participa en el Corso de la Amistad 2025 con un carro alegórico que rinde homenaje a uno de los distritos más tradicionales de Arequipa: Characato. La propuesta artística destaca elementos icónicos del distrito, como el majestuoso toro arequipeño, los centenarios andenes y la glorieta de madera que se establece en el corazón de su plaza, un punto de encuentro lleno de historia. Con esta intervención, la entidad reafirma su orgullo y compromiso con las raíces de Arequipa, fusionando tradición y modernidad en un solo mensaje.

El carro alegórico no solo es un tributo a la rica tradición de Characato, sino también una muestra viva del compromiso de Caja Arequipa con el cuidado del medio ambiente. El movimiento del toro mecatrónico, protagonista de la alegoría, es impulsado por la energía generada por paneles fotovoltaicos. Esta visión es la misma que la entidad ha implementado en sus operaciones, contando con 24 agencias fotovoltaicas en diferentes puntos del país, lo que ha permitido dejar de emitir 174 TCO2e. Con estas acciones, Caja Arequipa ha obtenido la "4ta estrella de huella de carbono”, máximo reconocimiento por parte del MINAM, un logro que resalta su liderazgo y su dedicación a la sostenibilidad.

Con 39 años de trayectoria, esta institución financiera arequipeña se ha dedicado a transformar la vida de miles de microempresarios, a quienes considera el verdadero corazón y motor de su éxito, consolidándose como una de las instituciones financieras más sólidas del país. Su compromiso con los arequipeños es la fuerza que la impulsa a seguir creciendo y evolucionando, demostrando que su dedicación a la comunidad abarca desde el apoyo económico hasta la protección de nuestro entorno. Destacando por sus buenas prácticas de gobierno corporativo, inclusión financiera y responsabilidad social.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Caja Arequipa y JICA impulsan inclusión financiera con US$70M para mujeres emprendedoras del Perú

Caja Arequipa y JICA impulsan inclusión financiera con US$70M para mujeres emprendedoras del Perú

LEER MÁS
Caja Arequipa y Banco Mundo Mujer impulsan alianza binacional para fortalecer la inclusión financiera en Perú y Colombia

Caja Arequipa y Banco Mundo Mujer impulsan alianza binacional para fortalecer la inclusión financiera en Perú y Colombia

LEER MÁS
Caja Arequipa rinde homenaje al esfuerzo de los padres peruanos con emotiva campaña

Caja Arequipa rinde homenaje al esfuerzo de los padres peruanos con emotiva campaña

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
12 de agosto: Corte de Lambayeque fortalece la cultura de paz en escolares de Huarango

12 de agosto: Corte de Lambayeque fortalece la cultura de paz en escolares de Huarango

LEER MÁS
Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

LEER MÁS
80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

LEER MÁS
ODANC Lambayeque celebra dos años de trabajo con enfoque preventivo y orientado a la mejora continua

ODANC Lambayeque celebra dos años de trabajo con enfoque preventivo y orientado a la mejora continua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Notas de Prensa

12 de agosto: Corte de Lambayeque fortalece la cultura de paz en escolares de Huarango

Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota