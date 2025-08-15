Caja Arequipa celebra el 485° Aniversario de Arequipa con un mensaje de tradición y compromiso con el medio ambiental.

Con motivo del 485° aniversario de Arequipa, Caja Arequipa participa en el Corso de la Amistad 2025 con un carro alegórico que rinde homenaje a uno de los distritos más tradicionales de Arequipa: Characato. La propuesta artística destaca elementos icónicos del distrito, como el majestuoso toro arequipeño, los centenarios andenes y la glorieta de madera que se establece en el corazón de su plaza, un punto de encuentro lleno de historia. Con esta intervención, la entidad reafirma su orgullo y compromiso con las raíces de Arequipa, fusionando tradición y modernidad en un solo mensaje.

El carro alegórico no solo es un tributo a la rica tradición de Characato, sino también una muestra viva del compromiso de Caja Arequipa con el cuidado del medio ambiente. El movimiento del toro mecatrónico, protagonista de la alegoría, es impulsado por la energía generada por paneles fotovoltaicos. Esta visión es la misma que la entidad ha implementado en sus operaciones, contando con 24 agencias fotovoltaicas en diferentes puntos del país, lo que ha permitido dejar de emitir 174 TCO2e. Con estas acciones, Caja Arequipa ha obtenido la "4ta estrella de huella de carbono”, máximo reconocimiento por parte del MINAM, un logro que resalta su liderazgo y su dedicación a la sostenibilidad.

Con 39 años de trayectoria, esta institución financiera arequipeña se ha dedicado a transformar la vida de miles de microempresarios, a quienes considera el verdadero corazón y motor de su éxito, consolidándose como una de las instituciones financieras más sólidas del país. Su compromiso con los arequipeños es la fuerza que la impulsa a seguir creciendo y evolucionando, demostrando que su dedicación a la comunidad abarca desde el apoyo económico hasta la protección de nuestro entorno. Destacando por sus buenas prácticas de gobierno corporativo, inclusión financiera y responsabilidad social.